Alonso dice que "falsear la memoria" de las víctimas del terrorismo es una "injusticia sobre toda la sociedad"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que "no hay mayor injusticia que falsear la memoria de las víctimas del terrorismo" y ha advertido de que no se trata de "una injusticia que se hace sobre las personas que han sido víctimas, sino sobre el conjunto de la sociedad". "Pretender servir a otro fin es actuar de manera injusta, inmoral y poner en riesgo el futuro de la sociedad vasca y la garantía de no repetición", ha remarcado.

Alonso ha hecho estas afirmaciones en el acto que el PP ha tributado en solitario a las víctimas del terrorismo en la localidad guipuzcoana de Irún, desmarcándose así de los convocadas por el Gobierno Vasco, con motivo del Día de la Memoria.

En la ofrenda floral han tomado parte los presidentes populares de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, Iñaki Oyarzabal, Borja Sémper y Raquel González, respectivamente, la secretaria general, Amaya Fernández, y parlamentarios, junteros y representantes municipales del PP.

En su intervención, el dirigente popular, quien ha tenido un recuerdo especial para el edil del PP José Luis Caso y las 23 personas asesinadas en Irún, ha abogado por una memoria "reivindicativa, justa y veraz".

En ese sentido, ha afirmado que "cuando una persona ha sido arrebatada a través de la violencia que ejerce el terror, por una violencia que tiene un objetivo y una búsqueda política, no es una memoria igual". "Es una memoria en la que es imposible no recordar la indignidad, la injusticia del hecho que nos hizo perder a esa persona", ha añadido.

A su juicio, "la memoria tiene que comprometerse para seguir llevando la voz de aquel al que se la arrebataron". Por ello, ha considerado que "no puede confundirse esa memoria particularísima, tan especial, comprometida, profundamente social, de las víctimas del terrorismo con cualquier otra cosa".

"Necesitan tener su recuerdo específico, su lugar específico, porque es una memoria que compromete al conjunto de la sociedad", ha insistido Alonso, quien ha subrayado la importancia de "conocer profundamente la causa por la que la víctima fue asesinada".

"ACALLAR LA VOZ"

Tras afirmar que "en Euskadi se ha matado por odio, para imponer un proyecto político concreto que es de la independencia y la construcción de un Estado socialista totalitario", el presidente de los populares vascos ha insistido en que "se ha matado para acallar la voz, eso es lo que ha pasado aquí durante 40 años y eso tiene que ser recordado".

Alfonso Alonso ha recordado que hace 7 años que ETA anunció que dejaba de matar y "ahora se ha disuelto como organización". En esa línea, ha criticado que haya "gente que quiere el olvido", al tiempo que ha advertido de que este es "muy negativo para la sociedad vasca" porque, según ha dicho, "nos sitúa en un riesgo de que lo que hemos vivido pueda volver a repetirse, de que pueda nacer otra violencia".

En su opinión, es "todavía peor la falsa memoria" y ha criticado que se tenga la intención de construir una memoria que "en vez de legitimar el compromiso, la dignidad y la profunda inocencia" de las víctimas, "presente a las nuevas generaciones como una suerte de libertador del pueblo vasco que quiera justificar la acción del asesino porque quiere justificar y recuperar el proyecto político por el que empuñaron las armas".

"Aunque reconozcan que matar estuvo mal quieren decirnos que el proyecto por el que mataban era un proyecto legítimo, pero el proyecto por el que mató ETA es profundamente ilegítimo, y lo debemos rechazar", ha insistido Alonso, quien ha incidido en que la memoria "es rechazar ese proyecto por el que mató ETA, la memoria es derrotar a ETA todos los días cada vez que recordamos a sus víctimas".

Asimismo, ha lamentado "profundamente" que el PP no pueda compartir este acto con otras fuerzas políticas y que no puedan "buscar un encuentro o una unanimidad y que al final se imponga también las tesis de quienes quieren blanquear su pasado porque tienen vergüenza para mirar hacia atrás".

Además, ha asegurado que el PP estará cada año "firme en el compromiso de una memoria activa, comprometida, que cuenta claramente lo que pasó y cuál es el significado político de lo que pasó" y que muestra la disposición de su organización política de "estar siempre al servicio de las víctimas del terrorismo, de nuestros compañeros que fueron asesinados, de una nueva generación de vascos que tienen derecho a saber lo que pasó a entender por qué y a construir un futuro en paz y libertad en esta tierra".