Alonso cree que no merece la pena "gastar saliva" en las demandas de Vox que "no tienen ni pies ni cabeza"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que algunas de las exigencias de VOX para apoyar un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía "no tienen ni pies ni cabeza", por lo que considera que ni siquiera merece la pena "gastar saliva" hablando de ellas.

Alonso se ha referido, en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, a las negociaciones que mantienen el PP y VOX para tratar de conformar una mayoría que permita un cambio de gobierno en Andalucía.

El líder del PP vasco se ha mostrado muy crítico con la posición negociadora que mantiene la formación de Santiago Abascal, que, entre otras demandas, reclama la derogación de las leyes sobre violencia de género, la devolución de competencias autonómicas a la Administración central, o la apertura de centros públicos que separen a niños y niñas en clases diferenciadas.

"Me van a permitir que no gaste saliva analizando las propuestas de Vox. Las hay que no tienen ni pies ni cabeza o a las que les falta rigor y no son serias", ha manifestado.

Alonso considera que las propuestas planteadas por esta formación evidencian que "a Vox le falta un hervor", y que "le cuesta mucho pasar de la propaganda a la política".

"DEMAGOGIA"

A su juicio, el partido liderado por Santiago Abascal "es incapaz de salir de una actitud de demagogia" para, al igual que hacen los partidos "serios", empezar a tomar decisiones cuando se acerca "la hora de la verdad".

El dirigente del PP vasco ha subrayado que en Andalucía, donde el PP y Ciudadanos pretenden conformar un gobierno que necesitaría del apoyo de Vox para poder conformarse, "existe una oportunidad real de cambio" para acabar con el periodo del PSOE al frente del Ejecutivo autonómico.

Alonso ha destacado que populares y el partido naranja han acordado un programa "serio", y considera que es "responsabilidad de Vox" decidir si apoya el relevo político en Andalucía o "busca pretextos" para no hacerlo.

El presidente del PP de Euskadi ha comparado la posición que mantiene la formación de Abascal con la protagonizada por Podemos cuando, en el fallido proceso de negociación para la investidura de Pedro Sánchez en 2016, reclamó al PSOE una vicepresidencia y seis ministerios.

"¿Por qué pidieron todo eso?, para hacer propaganda y porque no querían llegar a acuerdo alguno", ha manifestado Alonso, que ha afirmado que la postura de VOX le "recuerda" a la que mantenía hace tres años Podemos.

El dirigente 'popular' ha advertido de que, "si no se produce el cambio en Andalucía, será por la exclusiva responsabilidad" de Vox, al que ha acusado de parecer que no está pensando "en clave andaluza".

Alfonso Alonso ha asegurado que tiene "la máxima confianza" en la negociación que esta llevado a cabo el Partido Popular con esta formación, dado que el PP es un partido que tiene "las ideas claras".

En su intervención, el presidente del PP de Euskadi se ha referido de forma específica a la violencia de genero, cuya legislación autonómica y estatal exige derogar la formación de Abascal.

Alonso, que ha recordado que durante su etapa como ministro de Sanidad asumió también las competencias en materia de igualdad, ha advertido de que "no se puede flaquear en el esfuerzo de protección [a las mujeres] y en la lucha contra la violencia machista".

"EFECTOS ADVERSOS"

Además, ha avisado de que cualquier medida que se pretenda adoptar para corregir posibles "efectos adversos" de la normativa que regula esta cuestión, debería negociarse en el ámbito del 'Pacto de Estado contra la Violencia de Género' y "sin romper el consenso institucional".

"Todos los partidos, por nuevos y pintorescos que sean, deberían interior izar que ésta es una política de Estado, que ha unido al conjunto de la sociedad española en contra de la violencia machista", ha manifestado.

El líder del PP vasco ha rechazado pronunciarse sobre si, en el caso de necesitar a Vox para gobernar en alguna institución de Euskadi, negociaría con este partido para recabar su apoyo. "Es muy complicado porque, para aceptar ese apoyo, debería existir", ha manifestado, en referencia al hecho de que esa formación carece de representación en las instituciones de la Comunidad Autónoma.

No obstante, Alonso sí ha llegado a asegurar que, en el caso de que fuera el PNV el que requiriera de Vox para gobernar en alguna institución, los jeltzales aceptarían esos apoyos.