Alonso llama a "pelear" y recuperar el terreno perdido porque hay una nueva oportunidad y defiende la lealtad al PP

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha hecho un llamamiento a "pelear" por la confianza de los ciudadanos y a "recuperar el terreno perdido" porque hay "una nueva oportunidad" en la cita electoral del 26 de mayo. Además, ha defendido "la lealtad" dentro del PP.

Durante su intervención en el acto de arranque de campaña a las elecciones municipales, forales y europeas del Partido Popular en Euskadi, Alfonso Alonso ha hecho continuas apelaciones a la "lealtad", precisamente después de que este jueves por la mañana el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Luis Eguíluz, criticara al presidente de los populares vascos y sugiriese que votará al PSE-EE.

"Me gusta la lealtad, la amistad, la cercana, y me gustáis vosotros. Por eso estoy aquí y estaré siempre con vosotros porque me gustáis mucho, porque los candidatos del PNV me gustan menos que vosotros, los del PSOE bastante menos que vosotros, los de Podemos muchísimo menos y los de Bildu ya no me gustan nada", ha subrayado.

Alonso ha afirmado que entiende que los afiliados del PP estén "desanimados" después las elecciones generales, pero ha considerado "imprescindible" animarse y salir en la campaña "con mucha fuerza", porque se ha mostrado convencido que van "a recuperar el terreno que se ha perdido"

El líder del PP vasco ha reconocido que las elecciones del 28 de abril "no fueron bien", pero porque "ganó el PSOE". En este sentido, ha subrayado que, cuando en España gana el PSOE, "las cosas empiezan a ir mal" y lo que está ocurriendo tiene "muy mala pinta".

El dirigente popular ha afirmado que hay que ser "ingenuos" para pensar que Sánchez "va a hacer una cosa distinta a la que hizo antes", que fue un Gobierno "con el apoyo de Podemos y con todo tipo de nacionalistas, independentistas y gente de toda radicalidad"

Alonso ha afirmado que ahora "ya se empiezan a ver cosas" y ha aludido a que se proponga al líder del PSC, Miquel Iceta, como presidente del Senado. "Quiere regalar el Senado para premiar a un amigo, Iceta que dice que va a haber un referéndum de independencia, que dijo que había que indultar a los que dieron un golpe de Estado contra España", ha añadido.

También ha indicado que el PSOE quiere "cavar una trinchera con el entendimiento con el que se sustenta España", una "concordia" que se ha defendido y que en Euskadi se ha sentido "no como una palabra vacía". En este sentido, ha recordado que la defensa de la Constitución llevó a muchos compañeros de partido "a dar su vida".

El presidente del PP vasco ha afirmado que ganó el PSOE y "la gente hizo posible eso con su voto, con la dispersión de su voto, con su no voto y también con nuestros errores". Además, ha señalado que generalmente a nadie le dan una "segunda oportunidad, pero, en este caso, el PP tiene una oportunidad de hacer una reflexión, de compartir la reflexión con la gente en la calle y decirle: 'mira lo que ha pasado, pero tienes otra oportunidad'".

Tras reconocer los errores cometidos por su partido, ha emplazado a "dar la vuelta a la situación, crear un alternativa que devuelva a España al camino que queremos". A su juicio, eso "empieza hoy y ahora", y depende del voto del 26M.

Por ello, ha manifestado que el voto en los próximos comicios tiene que ser "un toque de atención serio a Sánchez" y decirle que "no lo tiene todo en gratis, que nadie le ha dado un cheque en blanco" y que "no lo va a tener tan fácil". En este sentido, ha afirmado que tendrá que "consensuar, frenar y gobernar para todos", algo que hay que "decirle en las urnas".

Alonso ha indicado que ahora "hay más motivos para votar al PP", y hay una "segunda ocasión para decir -a Sánchez-: 'vale has ganado, pero hasta aquí y no te pases'".

CRÍTICAS A PNV

En su opinión, en Euskadi hay todavía incluso más razones para votar al PP, para aludir al PNV y asegurar que, para ser "influyente en Madrid", necesita que haya "un Gobierno con Podemos". En este sentido, se ha preguntado si los jeltzales van a apoyar este tipo de gobierno y si no les "preocupa la estabilidad de la economía o el crecimiento social".

"Tenemos una oportunidad inmensa también de decirle al PNV, tú te vas a ir con el PSOE y Podemos, pero ¿para qué?, ¿cuál es tu proyecto?", ha apuntado. En este sentido, ha indicado que el PNV no tiene un proyecto para el país, sino que "tiene un proyecto para su partido".

El presidente del PP vasco ha aseverado que algunos nunca se resignarán "a que el PNV tenga que mandar absolutamente en todas las partes y que este país tenga que estar sujeto a un partido". No quiero un País Vasco con un partido único que lo domina todo y no voy a ser un partido como el PSE-EE que se ha plegado a todo", ha advertido.

Alfonso Alonso ha llamado a "no resignarse y regalar todo el poder" al PNV, que va a estar "entregado" al Gobierno del PSOE "con Podemos", y ha instado a empezar a "plantar cara desde ya" al Gobierno de Sánchez "desde el mismo día 26 en las urnas". "No todos los vascos estamos dispuestos a dar todo el poder al PNV, porque no nos fiamos de él, utiliza el poder para que desaparezca España", ha añadido.

Además, ha dicho que el PP tiene "valentía" y dice cosas "incómodas", como que Bilbao, a pesar de ser "muy bonito", tiene "un problema serio de seguridad" o que en Bizkaia, que su partido quiere "activar", hay comarcas con más del 20% de paro.

"Merece la pena confiar en el PP del País Vasco por lo que hemos sido y, sobre todo, por ser valientes. Y lo valiente es estar aquí ahora y tener ilusión, ganas y sentir la necesidad de que nuestro proyecto sea vivo y con fuerza. Por eso me gustáis, sois leales testarudos y queréis seguir adelante", ha apuntado.

Por ello, aunque ha reconocido que tienen una "campaña difícil", ha asegurado que el 26M hay una "nueva oportunidad para sentir una ilusión", para "volver a empezar a cambiar las cosas", para "apretar a los nacionalistas" y decir que este territorio "nunca va a pertenecer a ningún partido".

Alfonso Alonso ha apuntado que, aunque ahora parezcan "muy pequeños, va a ir bien", y ha emplazado a no dejarse "achicar" y a "pelear por la confianza de la gente".

ENSANCHAR EL ESPACIO ELECTORAL

Por su parte, la presidenta del PP de Bizkaia y candidata a diputada general, Amaya Fernández, ha indicado que el PP es un partido valiente que "se merece la oportunidad de ensanchar su espacio electoral".

En este sentido, ha asegurado que hay "espíritu de remontada" y confían en esta "segunda vuelta". Fernández ha añadido que, frente a una Diputación vizcaína instalada en la "autocomplacencia", mientras Bizkaia "lidera las tasas de paro de Euskadi", el PP trabajará porque recupere su identidad y pujanza.

Además, ha afirmado que no se puede dejar las instituciones en manos de los nacionalistas que "se permiten coquetear con el procés", que "no lo queremos ni en pintura". "Por cada paso adelante que da Rementeria en apoyo del procés, una empresa lo da para atrás en invertir en Bizkaia", ha indicado.

CANDIDATA A LA ALCALDÍA

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de Bizkaia y candidata a la Alcaldía de Bilbao, Raquel González, ha asegurado que el PP vasco es el "partido de las personas, del día a día, de escuchar, de dar soluciones" y "sigue aquí a pesar de muchos siempre quieren darnos por vencidos".

"Aquí nos tienen, seguimos en pie, peleando por nuestros vecinos, por hacer de este Bilbao y de todo el País Vasco un lugar mejor para vivir", ha añadido Raquel González, que ha recordado que, en estas elecciones, el PP de Bizkaia se presenta en 96 municipios.

Por último, ha destacado que "no pasa nada si el PNV se va a la oposición, y el mañana será mejor". En este sentido, ha pedido a los vascos que no se dejen "anestesiar por un nacionalismo anticuado".