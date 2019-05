Alonso cree que, para hacer "creíble" su centralidad, PP debe incorporar "referencias que se identifiquen con el centro"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha insistido en que, para que el mensaje de centralidad del Partido Popular sea "creíble y fuerte", tiene que "incorporar referencias que los ciudadanos puedan identificar con ese centro político". Además, ha acusado a Ciudadados de "ir a por el PP" y no querer construir "una alternativa al PSOE", y se ha mostrado convencido de que Vox "tiene un techo evidente".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso ha afirmado que su partido ha hecho "autocrítica" tras los resultados de las elecciones del 28 de abril, de los que le parece "muy injusto echarle la culpa a Javier Maroto".

Asimismo, ha considerado que, para que sea "creíble y fuerte, el mensaje" de centralidad del Partido Popular tiene que "incorporar referencias que los ciudadanos puedan identificar con ese centro político".

En este sentido, ha reiterado que "el PP no puede ser un partido pequeñito, tiene que ser un partido grande y ahí tiene que dar cabida a sensiblidades que son distintas". "Hay gente que tiene una tendencia más a la derecha, gente que tiene una tendencia más a la izquierda y, al final, compartimos unos principios que buscan la centralidad. Ése es el mensaje y ahí tiene que haber referencias", ha apuntado.

Alfonso Alonso ha indicado que el PP ha salido de un Congreso "con todo lo que eso implica de trauma en un partido", y hay que "retomar una imagen de cerrar heridas y que todas las referencias tradicionales del partido que, normalmente, cuando ha conseguido ser un partido de gobierno, son referencias de centralidad de la política española", deben "estar presentes".

Tras admitir que "quizá nosotros hemos buscado poco protagonismo y tenemos que estar más activos", ha asegurado que el PP no se pone "la presión" de que las elecciones del 26 de mayo supongan un 'ultimátum' porque "es muy poco tiempo" el transcurrido desde los comicios generales.

En cualquier caso, ha augurado que "lo previsible es que el resultado va a ser bastante mejor" en estos nuevos comicios porque el PP tiene una "amplia implantación territorial", por la "fortaleza" de los candidatos locales y porque hay "mucha gente escarmentada de que el experimento no ha funcionado, que ese experimento de las tres derechas no aporta ninguna solución de futuro".

"Hay una gran fatiga de gente que cayó en esta trampa que alimentaba también la izquierda porque le interesaba dividir el voto del centro derecha. Creo que ahora se va a dividir menos", ha manifestado Alonso, que ha reconocido que "es posible" que se hayan hecho "la trampa" a sí mismos.

El dirigente vasco ha indicado que "hay que ser fuerte uno mismo, no dividirse", y ha destacado que el PP tiene "un proyecto propio", algo que en Euskadi "es fácil de entender" porque es "foralista" y, por ello, no tiene "mucho que ver" con el proyecto de Vox o Cs.

En relación a estos dos partidos, Alonso ha censurado la postura del líder de Ciudadanos Albert Rivera porque "su objetivo siempre ha sido el PP". "Él precipitó la moción de censura contra Mariano Rajoy, y, a partir de ahí, no oculta sus intenciones. No quiere construir una alternativa al PSOE de momento. Él va a por el Partido Popular", ha criticado.

En todo caso, ha considerado que Ciudadanos "ha llegado hasta donde ha llegado y no nos va a pasar, no tiene esa fortaleza porque no tiene la capacidad, ni convicción, ni los mimbres para crear una alternativa al PSOE". "Rivera no ofrece una alternativa. Lo que ofrece es un voto contra el PP", ha advertido.

En relación a Vox, ha asegurado que "no construye nada" y mantiene "un discurso inverosímil". A su entender, "se ha visto con alivio que tiene un tope, un techo evidente, un partido de extrema derecha en España".

LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Por otro lado, ha defendido que algunos candidatos locales aparezcan sin las siglas del PP en sus carteles electorales, como el donostiarra Borja Sémper, porque el hecho de que "tenga un perfil propio suma". No obstante, ha opinado que "la marca aporta", aunque "le parezca a alguno que está en horas bajas".

Entre los objetivos del PP en Euskadi, se encuentra volver a "ganar en Vitoria" y, preguntado la posibilidad de contar con apoyos de Vox, ha indicado que "esa hipótesis no va a tener ocasión".

En cualquier caso, ha asegurado que, si el PP es la lista más votada el 26 de mayo, buscará "acuerdos con las fuerzas centrales porque eso es lo razonable para tratar de hacer un gobierno que pueda transformar cosas en la ciudad".

"No buscaremos acuerdos que nos imposibiliten hablar con todo el resto de fuerzas políticas porque eso es absurdo", ha manifestado. En este sentido, ha remarcado que el PP "quiere un gobierno que tenga capacidad para hacer cosas".