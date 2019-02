Alonso cree que Vox "está más a la derecha que la pared" y que Casado tiene que hablar "como presidente del Gobierno"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que Vox "está todavía más a la derecha que la pared" y que el líder de los populares, Pablo Casado, tiene que "hablar y comportarse" ahora como presidente del Gobierno "que va a ser", después de hacer hecho oposición "con cierta contundencia" porque se tiene que presentar un proyecto "para liderar España".

Además, ha advertido de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, "dice siempre que no va a pactar con el que termina pactando", y ha destacado que es mejor votar al PP "que al PP por persona interpuesta".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Alonso ha señalado que "hay gente que quiere atrincherar la política española", pero la clave del PP es "no presentar un proyecto para liderar la derecha o el centro-derecha", sino que en las elecciones hay que presentar un proyecto "para liderar España". "Y el proyecto para liderar España, lo hacemos desde nuestros valores de centro-derecha, pero tiene que estar muy centrado porque tiene que servir para gobernar el conjunto del país", ha añadido.

El líder de los populares vascos ha apuntado que la ciudadanía percibe que "hay más derecha ahora" porque hay un partido, Vox, "que está más a la derecha todavía que la pared". "Nosotros vamos a hacer un proyecto de moderación, sensatez, de centro, que pueda servir para una mayoría amplia", ha manifestado.

A su juicio, no se está "en una pelea de familia ni en ver quién gana en su pequeño espacio". "Yo creo que aquí todo el mundo está haciendo protestas de que no va a pactar el uno con el otro, etc, pero nosotros tenemos que tratar de buscar el centro y, desde ese centro de moderación, continuar con un proyecto de recuperación de España que ha tenido un paréntesis de ocho meses que ha sido un desastre", ha indicado.

RIVERA

Alfonso Alonso ha afirmado que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, "siempre dice que no va a pactar con el que luego termina pactando". "Yo no lo entiendo. También dijo que no iba a pactar con Rajoy, y ahora dice que no va a pactar con los socialistas, con Sánchez y lo solemniza en el Congreso. Es que la gente no se fía de lo que pueda hacer", ha subrayado.

En todo caso, Alonso "no entiende muy bien" este movimiento que ha realizado Rivera al decir que "nunca irá a un pacto con los socialista". "Primero, la gente no le cree y, en segundo lugar, si la gente le cree, me parece que es un poco absurdo para ellos. Al final, será lo mismo que votar al PP. Entonces, creo que es mucho mejor votar al PP que votar al PP por persona interpuesta", ha manifestado.

Por ello, considera que "los votos se van a ir centrando en las ofertas de referencia, que son las clásicas". "La campaña irá polarizando algo el voto, en torno al PP y quizá en torno al PSOE", ha aseverado.

PABLO CASADO

El presidente del PP vasco cree que el líder nacional de su partido, Pablo Casado, "está haciendo oposición" y que ésta "hay que hacerla con cierta contundencia". "Creo que esa labor de oposición la ha hecho bien, y me parece que Pablo Casado va a ser presidente del Gobierno dentro de muy poco tiempo", ha apuntado.

A su juicio, ahora "que va a ser presidente" del Ejecutivo "tiene que hablar y comportarse como un presidente del Gobierno". "Porque lo va a ser, pero creo que ha hecho una buena labor de oposición. Siempre parece que uno es mucho más duro cuando está en la oposición. Tiene que decir cosas de una manera más expresiva que cuando uno está investido en una posición institucional, pero creo que él va a ser el siguiente presidente del Gobierno y tiene que presentarse a los españoles en esa posición", ha concluido.