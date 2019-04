Alonso exige a Sánchez que se comprometa a no pactar ni negociar con Bildu u Otegi, mientras no condenen a ETA

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha exigido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que se comprometa "a no pactar ni negociar con Bildu", ni con su líder, Arnaldo Otegi, mientras no condenen los asesinatos cometidos por ETA.

Además, ha considerado que el líder del PP, Pablo Casado, ganó este pasado martes el debate electoral en Atresmedia. A su juicio, "estuvo muy bien", es "el más serio, el menos soberbio y el más centrado" de los candidatos, y ofreció "una imagen de solvencia para poder guiar los destinos de la nación después del domingo"

Alonso ha realizado estas afirmaciones en un acto electoral en Irun, en el que también ha intervenido el cabeza de lista por Gipuzkoa, Iñigo Arcauz, donde ha insistido en que Casado "se ofreció como una garantía y, como dice su lema de campaña, como un valor seguro".

"No nos la jugamos con Pablo Casado, con él podemos tener la tranquilidad de que se va a hacer un Gobierno moderado, firme en la defensa de los principios constitucionales, pero también con la flexibilidad de poder gobernar para todos, de poder hacer una propuesta amplia que garantice el futuro", ha expresado.

Alfonso Alonso ha afirmado, además, que en el debate se puso de manifiesto que "es un género que no se le da muy bien a Pedro Sánchez". "Quizá tenga otras virtudes, porque es alto y guapo, pero el tema del debate no se le da", ha ironizado, al tiempo que ha incidido en que al candidato socialista a la reelección "se lo habían escrito". "Yo no había visto nunca en un debate un presidente del Gobierno que tenga que leer las respuestas y las réplicas, es una cosa inconcebible", ha asegurado.

El dirigente de los populares vascos ha señalado "la sombra de Otegi sobrevoló" durante el debate y ha denunciado que se haya intentado "manipular el buen nombre del PP vasco". "Nosotros somos el partido que planta cara a Bildu en el Parlamento vasco cuando insulta a la policía y a la Guardia civil, cuando ataca a la Ertzaintza", ha recordado.

OTEGI

En ese sentido, ha exigido al resto de partidos políticos, y en especial a Pedro Sánchez, que "se comprometa a no pactar ni negociar con Bildu, con Otegi, mientras esa gente no condene los asesinatos de ETA, la historia criminal de ETA, mientras no haya un mínimo ético que les permita tener por fin una mínima base democrática de la que carecen".

Tras insistir en que "esta gente no ha condenado el asesinato de nuestros compañeros" y con ella "no se puede ir a ninguna parte", ha criticado que Sánchez dijera en el debate que "no va a pactar con Ciudadanos, pero no que no va a pactar con Otegi y eso no puede ser".

Alonso ha subrayado que el PP no "negociará ni pactará nunca" con EH Bildu, al tiempo que ha resaltado la necesidad de que haya una fuerza política en el País Vasco "que plante cara a esa desvergüenza, que no permita que se olvide lo que ha ocurrido aquí".

"No puede ser que el destino de España pueda depender del voto de esa gente que todavía está en la defensa de la historia criminal de ETA, no lo podemos permitir de ninguna manera. Ya está bien la frivolidad de blanquear permanentemente a Otegi y de querer contar con él en la política nacional", ha reiterado.

Finalmente, ha manifestado que está "inquieto y preocupado por las intenciones de Sánchez" y ha considerado que existe la "ocasión de cambiar el Gobierno" el próximo domingo. "Podemos tener un Gobierno decente, digno, que no se pliega ni se sienta con terroristas a negociar nada y que ese gobierno es el que garantiza Pablo Casado".

"MODERADO Y CENTRADO"

Por su parte, Iñigo Arcauz ha considerado que en los dos debates celebrados Pablo Casado "demostró que es la persona mejor preparada para ser presidente de España". "Hizo unos discursos con propuestas, con ideas, estuvo muy presidencialista, moderado, centrado y esto es lo importante para esta campaña"

Finalmente, ha pedido el voto para que "el centro derecha guipuzcoano, vasco y español recupere su voz en Madrid, en el Congreso de los diputados" y ha pedido a los guipuzcoanos den su confianza al PP porque "cuando nosotros gobernamos lo hacemos bien y somos valor seguro".