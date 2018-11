Política

http://www.teinteresa.es/politica/Alonso-PP-victimas-terrorismo-injusticia_0_2122587757.html

Alonso (PP) dice que "falsear la memoria" de las víctimas del terrorismo es una "injusticia sobre toda la sociedad"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que "no hay mayor injusticia que falsear la memoria de las víctimas del terrorismo" y ha advertido de que no se trata de "una injusticia que se hace sobre las personas que han sido víctimas, sino sobre el conjunto de la sociedad". "Pretender servir a otro fin es actuar de manera injusta, inmoral y poner en riesgo el futuro de la sociedad vasca y la garantía de no repetición", ha remarcado.