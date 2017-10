Alonso (PP) dice que se mantienen abiertos todos los cauces de diálogo con el PNV para los PGE

El presidente PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que su formación mantiene abiertos todos los cauces de diálogo con el PNV, tanto para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado como para los de la comunidad autónoma vasca, ya que no quiere dejar a los jeltzales "colgados de Bildu, que ya sabemos lo que quiere".

En declaraciones a la cadena Ser, recogidas por Europa Press, Alonso ha señalado que el momento "tan extraordinario" que se vive con el proceso independentista en Cataluña, ha aplazado las negociaciones sobre las cuentas públicas. No obstante, no ha dado por perdidos los votos del PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, ni ha negado de antemano los suyos para las Cuentas vascas. "Ya veremos", ha dicho.

Tras señalar que la colaboración es "buena para todo el mundo y la colaboración ha sido buena", ha manifestado su voluntad de mantener una colaboración con el Gobierno PNV-PSE "si se mantiene en un ánimo de moderación, y el PNV puede tener una misma visión en España". "Todos los cauces de diálogo por nuestra parte siguen abiertos y seguimos hablando de esas cosas", ha indicado.

Preguntado por si hay riesgo en Euskadi de "contagio" de la situación catalana, el dirigente popular ha dicho ver "signos que preocupan". "Eso se lo he advertido al lehendakari Urkullu. Cuando él manifiesta una posición de prudencia y defiende los cauces de diálogo, nosotros aplaudimos y respaldamos su posición, pero tenemos que censurar cuando se desvía de esto", ha señalado.

En este sentido, ha apuntado como hechos "que no son positivos, los máximos dirigentes del PNV detrás de una marcha de Gure Esku Dago, que viene a ser la ANC vasca, o el PNV votando la declaración de Bildu en el Parlamento la semana pasada en defensa del procés".

Ante estos elementos "negativos" ha llamado al PNV a la "sensatez", ya que, según ha destacado, "en Euskadi hemos pasado de todo; nunca habíamos vivido tan bien como ahora; nunca habíamos vivido un ambiente en el que se ha restablecido la convivencia; falta que la libertad se vaya apoderando de todo el espacio público, pero todo el mundo está de acuerdo en que en Euskadi hay buen clima, se nota en la calle y hay una cierta concordia".

"Seguimos estando divididos en nuestra manera de sentir la identidad, nuestras afinidades políticas, pero tenemos buen ambiente de concordia. Eso no se puede echar por la borda y estoy convencido de que en el País Vasco la gente piensa así, porque la gente ha sufrido mucho", ha aseverado Alonso.

En este sentido, ha apelado a mantener esa "concordia", para lo que el PP vasco intenta no participar en "escaldas verbales, entrar en la descalificación fácil del contrario" y alerta de los pasos que le parecen negativos, pero sobre todo, "comprometido en cuidar la convivencia".

Respecto a las ofertas de mediaciones en el conflicto catalán por parte del PNV, Alfonso Alonso ha indicado que "no es momento de mediaciones". "Ortuzar quiere mediar, los obispos.., aquí todo el mundo quiere mediar. No es momento de buscar esos protagonismos. Este Gobierno no necesita mediadores. Hay unos representantes del Estado en Cataluña que se han situado al margen de la ley y tienen que rectificar esa posición, y eso no necesita mediadores. Un Estado no puede funcionar bajo la amenaza de chantajes", ha aseverado.