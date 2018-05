Alonso (PP) no contempla "otra situación" que la aprobación de los presupuestos este miércoles

En declaraciones a los medios en Bilbao, donde ha mantenido un encuentro con responsables de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), el presidente del PP en Euskadi se ha pronunciado de este modo preguntado por la decisión que finalmente adopte en relación a las cuentas el PNV, cuya Ejecutiva se reúne este lunes en la capital vizcaína.

Alfonso Alonso ha destacado que se trata de "los presupuestos más sociales de toda la historia" en los que se hace "un extraordinario esfuerzo" y de los que se van a "beneficiar millones de personas". Asimismo, ha recordado que "hay un capítulo de inversión con el País Vasco que es decisivo y donde nos jugamos el futuro".

Por ello, ha defendido que es "tan importante que el miércoles salgan adelante los presupuestos", algo de los que "están pendientes millones de pensionistas en toda España.

De este modo, el presidente del PP vasco ha dicho esperar que "esta semana transcurra como estaba previsto" y que "eso que puede ser una buena noticia desde el punto de vista social, desde el punto de vista del desarrollo económico de seguir manteniendo el crecimiento, creando empleo, y desde el punto de vista de la estabilidad política, termine bien".

"Tengo toda la confianza en que esta semana en España haya presupuestos, en el País Vasco haya inversiones, y los pensionistas vean mejorada su situación", ha asegurado.

En cuanto al escenario que dejaría la posibilidad de que el PNV no respalde las cuentas, ha indicado que "se ha trabajado mucho para construir un acuerdo que no es fácil" y que "involucra a muchas fuerzas políticas", con "muchos protagonismos compartidos, tanto del PP como de C y del PNV y de otros grupos".

Según ha indicado, "todo eso ha llevado mucho tiempo tejerlo, ha llevado a que se hagan esfuerzos que dan soluciones muy ventajosas y no contemplo otra situación que que se aprueben el miércoles".