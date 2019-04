Alonso (PP) pide que actúe contra los violentos de los actos de Vox y Cs, y critica que el PNV "reparta culpas"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha pedido este lunes en Bilbao que se actúe contra los responsables de los actos violentos que se registraron este pasado fin de semana durante los actos electorales de Vox y Ciudadanos en Euskadi, y ha calificado de "absolutamente inaceptable" que el PNV "reparta culpas entre los agresores y los agredidos". Además, ha pedido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, "una reflexión" para que "no suplique los votos del odio y no gobierne sobre los votos del odio", en alusión a EH Bildu.

Durante un acto político, en el que ha estado acompañado de la cabezas de lista al Senado y al Congreso por Bizkaia, Raquel González y Beatriz Fanjul, respectivamente, Alonso ha afirmado que su partido defiende también a las personas "que piensan distinto" que ellos y que vinieron el fin de semana al país Vasco "a ejercer sus derechos democráticos y su libertad".

"Algunos vienen, atacan al Partido Popular y vuelven a Madrid, pero tienen derecho a venir aquí a expresarse y a no ser molestados cuando ellos están haciendo sus actos, tienen derecho a no ser agredidos y a la libertad", ha añadido.

A su juicio, lo ocurrido este fin de semana constata que "la libertad no está garantizada" en Euskadi y "muchas veces se garantiza a los que se callan, puedes ser libre siempre que estés callado y en silencio", y depende de que "lo bien o mal que le caigas al poder nacionalista que lo domina todo". "Aquí es difícil no ser nacionalista, defender la unidad de España", ha asegurado.

Por ello, ha pedido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que no mienta diciendo que el País Vasco "es un oasis", cuando un joven fue apaleado "por una manada" en la Universidad "por decir que le gustaba España", y nadie ha sido detenido. Además, ha asegurado que también este fin de semana se ha visto "la impunidad". "No se actúa. Yo pido que se actúe contra quienes son responsables de incitar esos comportamientos violentos", ha apuntado.

"ABSOLUTAMENTE INACEPTABLE"

Además, ha expresado su preocupación por "la reacción absolutamente inaceptable" del PNV y que "pretenda repartir las culpas entre los agresores y los agredidos". Es la misma política de equidistancias, de intentar contextualizar la violencia, de dar una justificación a la historia criminal de ETA, la misma política de memoria que sigue manteniendo el odio vivo", ha dicho.

Alfonso Alonso cree que PNV y Bildu mantienen "un acuerdo de fondo sobre lo que quieren que sea el futuro" de Euskadi, con "dos tipos de vascos, los que tienen derechos plenos y los que los tienen limitados".

El dirigente del PP ha pedido a Pedro Sánchez "una reflexión, aunque no la va a hacer", y es que "no se pueden suplicar los votos del odio, no se puede gobernar sobre los votos del odio y no se puede gobernar pidiendo el apoyo de quienes liquidan aquí nuestras libertades".