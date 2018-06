Alonso (PP) pide a Sánchez que aclare si ha pactado el tema de presos con Bildu a cambio de apoyo a la moción de censura

El presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, cree "significativo" que el PSE-EE "haga frente común en materia de presos de ETA" con EH Bildu en el Parlamento Vasco, y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare si tiene algún pacto en materia de política penitenciaria con la coalición soberanista para que apoyara la moción de censura contra Mariano Rajoy, que le colocó en la Presidencia del Ejecutivo.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso ha señalado que su partido no apoyó este miércoles la iniciativa, que apoyó el resto de grupos, en la que se pedía el fin de la política de alejamiento de los presos de ETA y el "reconocimiento del daño causado", por coherencia con su trayectoria.

"Si hubiéramos apoyado eso, sería una gran novedad, y dirían que hay un cambio profundo en la línea del PP. Por tanto, se entiende perfectamente por qué el PP no está en esa oposición, porque no lo ha estado nunca", ha señalado.

En este sentido, cree que "lo que no se entiende es que el PSE-EE confluya en el diseño de la política penitenciaria con Bildu". "Eso es lo que creo que es novedad. Que el PSE-EE pida una política penitenciaria propia y que rebaje también las exigencias a los presos de ETA para poder obtener determinados beneficios o cambiar su situación penitenciaria, eso me parece muy nuevo y me invita a hacerme preguntas", ha manifestado.

Por ello, ha pedido a los socialistas que aclaren "si eso responde a algún tipo de pacto, si ha acordado Sánchez con Bildu a cambio de su apoyo en la moción de censura o qué está pasando". "Tienen que explicar qué decisiones van a tomar y si hay algo de fondo porque nosotros no hemos cambiado de posición, es la misma que hemos tenido siempre y yo creo que es significativo que el PSE-EE haga frente común en materia de presos de ETA con Bildu. Creo que eso sí es significativo", ha apuntado.

RESPONSABILIDAD Y REINSERCION

Alfonso Alonso ha señalado que no se trata solo de que los presos asuman solo el daño causado, sino que "hay que colaborar también con la Justicia y asumir sus responsabilidades". "Hay responsabilidades civiles a las que tienen que hacer frente y ahí tienen un camino que es el de la reinserción", ha apuntado.

A su entender, los reclusos "tienen que colaborar con la Justicia" porque hay "cientos de crímenes que no han sido resueltos". "Por lo tanto, vamos a buscar una plenitud de Justicia y vamos a intentar que se abra un camino de recuperación personal y social de aquellos que están penados porque han sido condenados por esas actividades, pero la exigencia tiene que ser completa", ha concluido.