Alonso (PP) acusa a PNV de no tener "proyecto político" y cree que solo le importa "el poder y acaparar instituciones"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha acusado al PNV de no tener "proyecto político" y cree que los pactos PNV - EH Bildu en los ayuntamientos de Laguardia y Labastida (Álava) muestran que "en el fondo, lo único que le importa es el poder y acaparar instituciones" y "le da igual con quien", y cree que tanto el PNV como el lehendakari, Iñigo Urkullu, deben "esforzarse" para "decir quiénes son", ya que "si sigue tratando de ofender al PP, lo tendrá muy difícil" para alcanzar acuerdos.

"En un sitio pacta con el PSE para echar a EH Bildu; en otro para echar al PP; y el lehendakari está en lo mismo: un día pide apoyo a EH Bildu, otro día al PP. Lo que demuestra el PNV es que no tiene un proyecto político", ha señalado.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar en el pleno de control que se está celebrando en el Parlamento Vasco, Alonso ha sido preguntado sobre cómo van a influir las negociaciones en los ayuntamientos con las relaciones del PP con el Gobierno Vasco.

Alonso cree que el acuerdo entre PNV y EH Bildu en las alcaldías de Laguardia y Labastida para evitar un alcalde popular es hacer una "seña hostil" al PP, lo que "no es una manera de hacer amigos" y cree que "en el fondo, lo único que le importa al PNV es el poder y acaparar instituciones, le da igual con quien" y cree que esto es "lo que marca la legislatura".

Para Alonso, el único proyecto político del PNV es "ocupar el poder, mandar y no quiere absolutamente nada más". "El problema no es ofender al PP sino carecer de un proyecto político serio que contenga alguna política clara para los ciudadanos". "Me da la impresión de que solo quiere negociar con nosotros porque fracasó la negociación del año pasado con EH Bildu para los presupuestos", ha afirmado.

El líder de los populares vascos cree que "si hoy hablan de una reforma fiscal, su impresión es que al PNV le da igual subir los impuestos si se lo apoya podemos o bajarlo si se lo apoya el PP".

"El PNV tiene mucho poder, ocupa muchos espacios pero lo que está demostrando cada día es que no es nadie porque quien no tiene un proyecto político claro, al final no es nadie con capacidad para transformar nada", ha asegurado.

Por ello, cree que tanto el PNV como el lehendakari deben "esforzarse" para "decir quiénes son, si quieren hacer algo serio en esta tierra y si quieren hacer buenas políticas" pero ha subrayado que con esta "actitud" y estos "desplantes que hacen al PP permanentemente" no van "a ninguna parte".

Alonso ha insistido en que "no se puede pactar con alguien que no tiene proyecto político" y cree que "si sigue tratando de ofender al PP, lo tendrá muy difícil".

KUARTANGO

Preguntado sobre si el PP va a permitir que EH Bildu gobierne en Kuartango (Álava) y La Puebla de Arganzón (Treviño-Burgos), Alonso ha afirmado que "EH Bildu no va a gobernar en Kuartango" y ha asegurado que el PP tiene las ideas muy claras y nadie tiene dudas sobre lo que hacen". "Ellos no van a gobernar el Kuartango. Además, tiene una línea política dura y nosotros no jugamos a juegos pequeñitos de corto plazo ni de vendettas", ha destacado.

Respecto a la localidad burgalesa, ha destacado que el "papel" del PP "nunca ha sido permitir que EH Bildu acceda a mandar en los pueblos" y ha subrayado que su formación "hará siempre lo que tenga que hacer para que no lleguen".