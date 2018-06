Alonso (PP) cree "inaceptable" que Gure Esku Dago trate de "etiquetar" a los bares como "buenos o no buenos"

El presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, cree "inaceptable" que Gure Esku Dago trate de "etiquetar" a los establecimientos hosteleros como "buenos o no buenos", en base a si colaboran o no con su "causa política". Además, cree que es "una verdadera amenaza a una sociedad abierta y democrática" que se le obligue a "posicionarse en torno a la identidad".

La plataforma ciudadana, que convocó en Euskadi el pasado domingo la cadena humana a favor del derecho a decidir, pidió a los bares y restaurantes de Vitoria que colaboraran, si querían, con el 10% de las ganancias que obtuvieran ese día.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso ha calificado de "preocupante todo lo que pueda significar una división o poner etiquetas".

"Es decir, que si alguien va pidiendo para una causa política determinada la colaboración de establecimientos que están abiertos al público, aquí puede ocurrir que uno colabore o no, pero la etiqueta te la ponen. Éste es un bar de los buenos o el otro no es de los buenos, o es de los nuestros o no es de los nuestros. Eso es inaceptable", ha afirmado.

En este sentido, ha apuntado que eso es lo que a los populares les preocupa "de todos estos movimientos de Gure Esku Dago, de ese movimiento soberanista, que quiere imponer una única realidad y una única visión social".

"La verdadera amenaza a una sociedad abierta y democrática es que haya que posicionarse y, encima, haya que posicionarse en torno a la identidad, que es una cosa bastante personal y compleja. No puede ser obligatoria ni se le puede decir a uno: 'te voy a poner una etiqueta en un sentido o en otro', porque eso, en sí mismo, es coactivo", ha señalado.

A su juicio, esto se ha visto en Euskadi "durante mucho tiempo" y está ocurriendo en Cataluña, donde "o te pones el lazo amarrillo o no eres de los suyos". "Entonces, la gente se ve muy condicionada. Yo creo que hay que rechazar eso de raíz porque es muy peligroso", ha asegurado.

"HISTORIA LAMENTABLE"

Alfonso Alonso ha dicho que "sí sobrevuela" que en el País Vasco hay "una historia que es muy lamentable, donde también se pedían colaboraciones voluntarias de una manera, que entonces era abiertamente coactiva".

"Es evidente que no es lo mismo, pero sí supone un riesgo. Y yo rechazo que se pueda ir etiquetando a los ciudadanos, y mucho menos a establecimientos que están abiertos al público y que, por lo tanto, están muy expuestos", ha indicado.

Alonso considera que "es inaceptable que se haga eso". "Pero es que la naturaleza del movimiento es: 'está conmigo o estás contra mí'". "Ellos viven en la ficción de que es todo el pueblo vasco el que siente una identidad de una manera. No, somos ciudadanos vascos y nos sentimos de muchas maneras distintas, tenemos identidades diferentes y estamos construyendo una sociedad donde convivimos con pensamientos e identidades distintas y es lo que no ven, porque ellos parten de un pueblo que tiene derecho a decidirlo todo porque tiene una identidad", ha apuntado.

A su juicio, se trata de "un pensamiento francamente medieval, muy poco avanzado y que tiene riesgos evidentes para una democracia sana, que tiene que ser construir una sociedad abierta".