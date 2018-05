Alonso pide al PNV "moderación" para que "la próxima semana" se pueda "hablar" de cómo ejecutar el PGE en Euskadi

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha pedido este miércoles al PNV que apueste por "la moderación, el equilibrio y la estabilidad", de forma que "la próxima semana" se pueda "hablar" de cómo se ejecuta los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en Euskadi. Según ha advertido, la moción de censura también "pone en riesgo" la "estabilidad política" lograda en el País Vasco con el "compromiso" de PP.

En rueda de prensa celebrada en Vitoria, Alonso ha mostrado su "preocupación" por la moción de censura presentada por el socialista Pedro Sánchez, ya que considera que se trata de un "movimiento meramente oportunista e irresponsable" por parte del PSOE.

Según ha afirmado, la moción de censura "ya está teniendo consecuencias" y cree que estas empiezan a ser "graves" que son "solo un anticipo de los que podría ocurrir si el escenario cambia" y Pedro Sánchez consigue ser "por un rato" presidente del gobierno con un apoyo "inverosímil, destructivo, de todas las fuerzas que quieren destruir el sistema y que por tanto, trabajan para erosionar la estabilidad de España".

Alonso ha asegurado que desde el anuncio de la moción de censura de Sánchez y su "objetivo de recabar cualquier apoyo al precio que sea" , se ha producido una "pérdida de la confianza en la economía española, inquietud en los inversores, y se está volviendo a los tiempos en los que se hablaba de la prima de riesgo". "El Gobierno Vasco tiene que suspender la emisión de sus bonos porque no es momento de colocarlos en el mercado", ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que estos datos pueden dar "idea del riesgo en el que se puede embarcar a España y la economía española y la situación de crisis que se puede abrir en el futuro inmediato" y ha subrayado que para "preservar aquello que es positivo, la estabilidad que ha costado construir es conveniente valorar lo que tenemos, el clima". "Mi pretensión no es tanto advertir sobre las consecuencias negativas sino poner en valor lo que tenemos ahora", ha insistido.

El presidente de los 'populares' vascos ha advertido de que con esta moción de censura "no solo está en riesgo la estabilidad política en España" sino que también "se pone en riesgo la estabilidad política en Euskadi", y cree que esto es algo que "nos debe preocupar a todos".

"Esta estabilidad política en la que llevamos embarcados dos años ha funcionado bien y permitido que se aprueben por dos años los presupuestos en el Gobierno Vasco y los PGE y le da un margen de tranquilidad al Gobierno Vasco para trabajar; ha permitido que las inversiones se intensifiquen en el País vasco y que hoy seamos la comunidad que está a la cabeza del crecimiento en el conjunto de España. Todo esto es lo que está en riesgo", ha advertido.

Alonso ha destacado que el PP tiene un "compromiso" en Euskadi que han estado "cumpliendo" y ha insistido en que ya trasladó al lehendakari, Iñigo Urkullu, en su investidura que el PP apuesta "por la estabilidad, por un gobierno de moderación y que si seguían por este camino "no les íbamos a dejar colgados en manos de EH Bildu ni de Podemos sino que podíamos buscar permanentemente una colaboración". "Ese es el clima que funciona y la estabilidad que funciona en el País Vasco y es también nuestra apuesta para el futuro", ha subrayado.

ACUERDO PRESUPUESTARIO

Asimismo, ha recordado el acuerdo "trascendente para Euskadi" alcanzado hace una semana para aprobar los Presupuestos Generales del Estado que incluye inversiones que "no tienen precedentes en el País Vasco" y que tenía como "extraordinario valor político, mantener una estabilidad que era muy valorada por todos los partidos que suscribimos el acuerdo de Presupuestos, singularmente también por el PNV, al que se pretende involucrar en ese pacto con los antisistema para hacer presidente a Pedro Sánchez".

Por ello, ha pedido al PNV que apueste por "la moderación, por el equilibrio y la estabilidad" para "poder continuar en el camino de colaboración en el que llevamos dos años y que la próxima semana se pueda estar hablando de las reformas que hay que hacer aquí, de cómo ejecutamos esos presupuestos", entre otros aspectos.

También ha aclarado que los PGE son del PP, y van a ser defendidos por los 'populares' "en cualquier circunstancia" y ha advertido que no son las Cuentas ni del PSOE, Podemos o de los grupos independentistas que los votaron en contra". "Los presupuestos no vale con aprobarlos, hay que ejecutar las partidas y para que esto sea así necesitan un gobierno con un clima de estabilidad. Me preocupa la suerte que puedan tener los presupuestos", ha subrayado.

Alonso ha señalado que si la moción decae, en Euskadi la próxima semana se abrirá un clima en el que es necesario recuperar los cauces de diálogo entre las fuerzas políticas para perseguir la estabilidad". "Espero que haya un giro hacia la sensatez a partir del próximo viernes tras la votación de la moción de censura", ha insistido.

El dirigente 'popular' ha dicho que no puede lanzar un mensaje de "desconfianza" hacia el PNV porque hace una semana se llegó a un acuerdo importante para los PGE "motivado por ese discurso de estabilidad". "Se me hace muy difícil pensar que el partido que hace una semana votó los presupuestos, garantizó la estabilidad del gobierno, pueda sumarse a una operación de derribo con fuerzas antisistema el viernes".

Tras insistir en que el PP elige "la estabilidad y colaboración con el Gobierno Vasco", ha advertido de que sería "muy negativo que se eligiera otro camino en Euskadi" y ha advertido de que "se puede poner muchas trabas a ese horizonte de estabilidad". "Yo insisto en que elijo el camino de la colaboración y quiero prolongarlo", ha señalado.

155

Preguntado por la posible retirada del 155 después de que Torra decidiera este pasado martes sustituir a los cuatro consejeros presos o huidos que nombró el pasado día 19, Alonso ha indicado que le corresponde al Gobierno central valorar las circunstancias de Cataluña y "actuará en consecuencia". Además, ha recordado que la aplicación del 155 "obedece a un consenso entre las fuerzas constitucionalistas que ha sido destruido por Pedro Sánchez".

Sobre la sentencia de la trama Gurtel que ha motivado la presentación de la moción de censura por parte del PSOE, Alonso cree que es bueno que haya "por fin" una sentencia y ha destacado que "no es contundente ni firme", ya que puede ser recurrida. También ha dicho no estar de acuerdo en la calificación del PP como beneficiario a título lucrativo algo que cree que será "objeto de recurso" y espera que la mención "pueda corregirse cuando la sentencia sea firme".

Por último, ha negado que esta sentencia afecte a Rajoy y ha asegurado que ha sido una "excusa" para la moción de censura que promueve Pedro Sánchez, que "ya intentó hacerlo y no le dejaron en su partido". "Todo este tiempo ha esperado a la mínima oportunidad, a la menor excusa para hacer esto", ha concluido.