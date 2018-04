Alonso pide al PNV que Puigdemont "no condicione" su política y no olvide su "compromiso" por la estabilidad con el PP

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha pedido al PNV que sea "un partido serio y responsable", y que Carles Puigdemont "no condicione" su política, en alusión al rechazo de los jeltzales a negociar los Presupuestos Generales del Estado si no se levanta el 155. Además, ha dicho a la formación nacionalista que no olvide por qué el Gobierno tiene aprobadas las cuentas --apoyadas por los populares-- y tampoco el "compromiso" que ambos partidos alcanzaron por la estabilidad y por el diálogo en Euskadi "y en el conjunto de España".

Durante su intervención en la primera mesa de debate de presidentes de distintas comunidades autónomas dentro de la Convención Nacional que el Partido Popular celebra en Sevilla, Alonso ha afirmado que su partido no ha aprobado "por generosidad" ni "gratis" los Presupuestos del Gobierno Vasco.

"De gratis nada, nosotros hacemos política, pero sí por responsabilidad y sentido de país y de Estado. Somos un partido serio y generoso, pero no lo hemos hecho por generosidad, porque hemos condicionado su política fiscal, porque el Gobierno del PNV y del PSE-EE está en minoría y el PP tiene el voto que le falta", ha apuntado.

Tras señalar que ese voto lo podrían facilitar EH Bildu o Podemos, ha manifestado que los populares vascos son "la garantía de que no se discurre en el País Vasco por un camino de radicalidad, y de que no ocurra en el País Vasco lo que sí está ocurriendo en Cataluña".

"Porque una mayoría de vascos no quiere que haya contagio de la situación catalana en Euskadi porque hoy, que los nacionalistas tienen tanto poder, las encuestas dicen que se está en el punto más bajo en la historia de gente que apoya la independencia, un 17%. La gente quiere estabilidad", ha señalado.

COMPROMISO POR EL DIÁLOGO Y LA ESTABILIDAD

Por ello, se ha dirigido al PNV para decirle: "Que no se olvide por qué tiene Presupuestos, que no se olvide qué compromiso teníamos juntos en el diálogo y en la estabilidad, en el País Vasco y en el conjunto de España".

El líder de los populares vascos ha dicho que "no es presentable decir que no negocia los Presupuestos por el 155 y por la situación de Cataluña", porque "no es un partido serio el que dice que su posición política la determina Puigdemont".

"No es serio y no le pido que sea generoso. Creo que nosotros tenemos toda la legitimidad para exigir que sea un partido serio y responsable. Por lo tanto, procure a España la estabilidad, haga que Euskadi sea fuente de estabilidad, y que no seamos fuentes de problemas porque durante mucho tiempo fuimos fuente de problemas. Creo que algo bueno tendrá que salir de Euskadi ahora", ha indicado.

TERRORISMO

Alfonso Alonso ha afirmado que el PP en Euskadi es "el partido de España, el partido de la libertad, de la dignidad, la garantía y referencia de estabilidad". "Lo somos nosotros, el PP. Ningún otro tiene un compromiso como el que tiene este partido por esos valores y los defiende allí. Y no somos eso desde hace tres cuartos de hora, somos eso después de decenas de compañeros asesinados, no sólo en el País Vasco, sino también en Sevilla y en Aragón", ha destacado.

Por ello, ha subrayado que su formación "sigue siendo la referencia" por su aportación "a la libertad" y ha asegurado que en Euskadi "sigue habiendo una profunda brecha moral, una herida que no se ha cerrado". En este sentido, ha recordado que la pregunta es, no solo cómo ha existido terrorismo, "sino ¿cómo es posible que durara tanto tiempo?, ¿cómo es posible que hubiera 50 años de terror?".

"Hubo 50 años de terror y duró tanto tiempo porque siempre tuvo apoyo político y social. No podemos permitir que se olvide que, si había una organización terrorista y se asesinaba en el País Vasco y se extorsionaba, era para intentar lograr la independencia de Euskadi respecto a España, era por imponer un proyecto nacionalista, no por ninguna otra causa", ha indicado.

El líder de los populares vascos ha manifestado que "aquellos que fueron asesinados fue por defender a España y a la Constitución". Además, ha recordado que "todavía hoy existen esos apoyos, todavía hoy no se condenan los asesinatos de los propios parlamentarios vascos por parte de los parlamentarios que se sientan en el Parlamento Vasco", en alusión a los representantes de la izquierda abertzale.

Alonso también ha subrayado que el año pasado hubo más de 70 homenajes "a asesinos que cumplen su pena, salen de la cárcel y regresan a sus pueblos". "No se homenajea a todos los presos que salen de la cárcel. A aquél que se ha arrepentido, al que ha renunciado a ETA, al que ha comprendido el daño que ha causado, a ése no se le recibe en el pueblo, ése no tiene homenaje. El homenaje está perfectamente calculado", ha añadido.

En este contexto, ha recordado que la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, y el portavoz de los populares en la Cámara autonómica y presidente en Guipúzcoa, Borja Sémper, fueron a dos homenajes de presos de ETA para enseñar allí la fotografía de las personas que habían sido asesinadas por esos reclusos.

"Difundieron una imagen de la dignidad y eso es lo que va a hacer el PP. Porque nosotros no podemos permitir esa herida moral. Eso no es de lo que más se habla ahora, pero de verdad sigue siendo lo más importante, que no se diga que allí hubo un conflicto entre dos violencias o que hubo víctimas de un lado y de otro, porque no es verdad, hubo víctimas y hubo verdugos", ha explicado.

Alfonso Alonso ha encabezado la delegación de 80 representantes de los populares de Euskadi que participa desde este viernes en la Convención Nacional de Sevilla, y que se prolongará hasta el próximo domingo. La mesa en la que ha intervenido Alonso ha sido presentada por el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo.

En ellas también han intervenido el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda; la presidenta del PP de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal; Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León; Isabel Bonig, de la Comunidad Valenciana; Luis María Beamonte, presidente del PP de Aragón; y Biel Company, presidente del PP de las Islas Baleares.