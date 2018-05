Alonso sobre el apoyo del PNV al PGE: "No me imagino que no haya un acuerdo final. Creo que esto ya está hecho"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, se ha mostrado convencido que el apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado "ya está hecho" y no se imagina "que no haya un acuerdo final". Según Alonso, aunque los jeltzales "tienen que vender sus cosas", se han presentado enmiendas y "ya tienen habladas varias cuestiones".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi y recogida por Europa Press, el dirigente popular se ha mostrado satisfecho por el principio de acuerdo presupuestario con el PNV. En este sentido, ha explicado que los populares están "procurando la estabilidad del País Vasco". "Yo no quiero que aquí haya problemas ni haya líos ni haya una deriva de tipo soberanista o que sea Bildu el que vaya marcando el paso de la política vasca", ha dicho.

Por ello, cree que es preciso prolongar "un clima de entendimiento", ya que "es muy bueno para Euskadi que haya Presupuestos Generales del Estado este año, más allá del contenido concreto".

"Es una gran apuesta de inversión, que crece más de un 30%, son muchas cosas que se pueden conseguir, y es también la inteligencia de haber encontrado un acuerdo en el que no pueden decir que haya ningún tipo de insolidaridad y que beneficia al conjunto de los españoles a través de las pensiones", ha manifestado.

Alonso considera, no obstante, que "más allá de todo ese contenido, que es muy importante" el pacto es "muy bueno" porque "garantiza" el mantenimiento de "un clima de diálogo en Euskadi que funciona". "Creo que estamos viviendo una etapa de estabilidad y esa etapa se está traduciendo en la posibilidad del crecimiento económico y creación de empleo", ha añadido.

Por ello, auque ha admitido que su partido "tiene que hacer la oposición al Gobierno" que lidera Iñigo Urkullu y "criticarlo", también "debe procurar que las cosas vayan bien y, si hay estabilidad, Euskadi este año va a ser la comunidad que más crezca en España". "Y cuando empezamos la legislatura no era eso, era al revés", ha recordado.

"ESTO YA ESTÁ HECHO"

Ante las aclaraciones del PNV, que aseguran que el principio de acuerdo no garantiza el voto a los presupuestos y debe abordarse otros asuntos en la negociación, ha respondido: "a mí todo eso me parece muy bien". A continuación, se ha referido a la negociación de los últimos presupuestos vascos, en la que los populares pusieron como condición cambios en la política fiscal.

"También dijo o que eso no avalaba el presupuesto, que luego había que negociar también los presupuestos. Pues sí, luego hay que negociar. Pero vamos, yo creo que esto ya está hecho. No me imagino un escenario en el que no haya un acuerdo final. No lo entendería nadie", ha señalado.

Alfonso Alonso ha añadido que, además, que el PNV ha presentado enmiendas y "ya tienen habladas varias cuestiones". A su juicio, "hay otras cosas que se incorporarán", pero lo fundamental está hecho, y lo que es relevante desde el punto de vista político también". "Me imagino que el PNV tiene que vender sus cosas y yo lo respeto, pero es inimaginable que esto pudiera terminar de una manera distinta", ha dicho.

Preguntado por si el PP siente la presión de Ciudadanos ante próximas citas electorales, ha dicho que "lo cierto es que vamos a votar todos juntos (los PGE), C's, PNV, otros grupos más pequeños, a final de mayo".

MADRID

Por ello, cree que Ciudadanos "en este caso" sí actúa "como soporte del Gobierno de Rajoy y está actuando para su estabilidad". "A partir de ahí, ellos están muy entusiasmados porque tiene encuestas que les son favorables, pero esto es muy largo. Vamos a ver qué ocurre, cómo discurren los tiempo y qué es lo que pasa el año que viene", ha esperado.

Por otra parte, ha esperado que, como afirmó Mariano Rajoy, tras las dimisiones de Cristina Cifuentes, "se abra una nueva etapa" ya que Madrid es "muy importante" y "los ciudadanos no tienen por qué pasar por las cosas por las que han pasado últimamente".

"Confío en que, efectivamente se abre una nueva etapa, que se busque la persona adecuada para poder liderarlo, y que sea un liderazgo sólido y tranquilo", ha deseado.

Por otra parte, se ha mostrado convencido de que Rajoy "no había tenido la intención de tirar la toalla en ningún momento" porque "es un hombre resistente". "Él tiene una idea, un objetivo y creo que lo va a cumplir. Creo que hay legislatura y va a cumplir sus objetivos"