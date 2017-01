Alonso reconoce que es "difícil" que Gobierno central y vasco alcancen un acuerdo en la Ley de Adicciones

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha reconocido que ve "difícil" que el Gobierno vasco y central alcancen un acuerdo en la Ley de Adicciones que evite finalmente el recurso ante el Tribunal Constitucional, ya que aunque se ha abierto "la vía del diálogo" para evitar "llegar a los tribunales, habrá ocasiones en que no podrá ser así".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el dirigente popular se ha referido al acuerdo sobre la Ley Municipal alcanzado entre ambos Ejecutivos, así como a las discrepancias en torno a la Ley de Adicciones.

Tras valorar el que haya habido acuerdo en lo que respecta a la Ley Municipal, ha incidido en que se ha dado una voluntad política que ha permitido "por una parte y por otra buscar las interpretaciones que resolvían las dudas que había".

"En la Ley de Adicciones la idea es no ir al Tribunal Constitucional pero hay dificultades. Esta es una ley que tiene similitudes con la que se aprobó y recurrió en Navarra en relación a los clubes de cannabis. No es por una posición política sino en referencia a una droga ilegal y veo difícil que haya un acuerdo, sinceramente", ha reconocido.

De este modo, ha incidido en que si no hay acuerdo es "muy probable que acabe en el Constitucional". "No somos optimistas en la perspectiva de un acuerdo en esa ley en concreto. Hay que intentar siempre la vía del diálogo y no llegar a los tribunales, pero habrá ocasión en que no podrá ser así", ha añadido.

DIÁLOGO

No obstante, el dirigente popular ha confiado en que el recurso ante el TC no tenga consecuencias, ya que "lo importante es la disposición al diálogo".

"Se ha abierto un camino distinto y se hace un esfuerzo negociador. Es un tiempo nuevo, diferente. No quiere decir que siempre se vaya a llegar a una relación, pero el método de relación es de diálogo, respeto y de tratar de evitar judicializar los asuntos", ha finalizado.