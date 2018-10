Alonso cree una mala noticia que EH Bildu pueda ser socio de PNV en Presupuestos tras haber pactado la autodeterminación

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, cree que es "una mala noticia" que EH Bildu pueda ser "socio" del PNV en el tema de los Presupuestos vascos, después de que hayan pactado "liquidar" el Estatuto e "ir a la autodeterminación" en el acuerdo de nuevo estatus para Euskadi. Además, ha insistido en asegurar al lehendakari, Iñigo Urkullu, que, "si no se va con los radicales" y el PNV se retrotrae en la ponencia de autogobierno al escenario anterior al consenso con la coalición soberanista, no le dejará "colgado".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Alonso ha apuntado que "el entendimiento que está marcando ahora mismo la política vasca es el del PNV con Bildu, el que tienen en la ponencia de autogobierno para pactar un estatus", que su partido considera "un grave riesgo".

"La estrategia es que los de Cataluña hagan el desgaste, pero aquí se va con la misma plataforma soberanista para ver qué cae de Madrid, si cae algo. De ahí el acuerdo entre el PNV y EH Bildu, que ha reventado la legislatura", ha añadido.

Mientras tanto, ha apuntado que el PSE-EE "está en el Gobierno acomodado y no va a hacer nada", pese a que "la estabilidad política y económica ha saltado por los aires".

A su juicio, a los jeltzales "le ha pesado su alma soberanista, decidieron cambiar el Gobierno de Madrid, para lo que tuvieron que sellar una alianza con Podemos, con los independentistas catalanes, con Bildu, con el PSOE, y ahora están en la tesitura de tener que sostener ese Gobierno en Madrid que necesita unos Presupuestos, y tener que seguir manteniendo esa nueva mayoría".

"Al mismo tiempo que hacían eso, formalizaron su alianza aquí con Bildu. Por tanto, le tiró el alma radical. Pero la consecuencia es negativa y no es porque vayan a tener Presupuestos o no", ha apuntado.

PRESUPUESTOS VASCOS

Respecto a las cuentas públicas de Euskadi, ha señalado que, si no se aprueban, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y su Gobierno quedarán "en una situación desairada porque es un fracaso político", aunque ha destacado que "puede sacarlos con Bildu" porque está "dispuesta" a ello.

Alfonso Alonso ha apuntado que, si hay "un acuerdo de fondo, de país, entre el PNV y Bildu, la consecuencia lógica es que Bildu no le puede dejar colgado sin apoyo político en los Presupuestos al PNV, porque ése es el acuerdo que hay".

"La complicación de este asunto es que el PNV también busca el engaño, quiere ocultar su acuerdo con Bildu, no le gusta demasiado porque le perjudica. Ellos van fingiendo, luego, una posición de moderación, de centralidad, etc, e ir con Bildu tinta un poco las manos", ha manifestado.

En su opinión, todo esto "blanquea mucho a todo ese mundo de Sortu, porque no ha condenado todavía ninguno de los crímenes de ETA". "¿Y ahora son el partido institucional en el País Vasco, con el que se pacta la propuesta de nuevo Estatuto para liquidar el de Gernika e irnos a uno basado en la autodeterminación?, ¿Y ahora también puede ser el socio de Presupuestos?, ¿Y Otegi es el que nos habla de economía a los vascos?", ha preguntado.

Alfonso Alonso cree que ésta es "una mala noticia" porque en Euskadi hay "gente de diferente sensibilidad, con sentimientos de identidad distintos". Por ello, ha abogado por llegar a pactos entre diferentes y que busquen "una posición de equilibrio". Además, considera que "la debilidad" del Gobierno del PSOE "despierta expectativas en los partidos nacionalistas".

EMPLAZAMIENTO AL LEHENDAKARI

Alonso ha explicado que mantiene la postura que trasladó al lehendakari el día de su investidura, en el que le aseguró que, "si no se iba con los radicales", no le dejaría "nunca colgado". "Pero ha ido con ellos y lo que no pueden pretender es que el PP dé aliento político a ese acuerdo de fondo (el de nuevo estatus)", ha destacado.

Por ello, ha asegurado que está dispuesto a darle el voto que le falta en el Parlamento Vasco, pero a condición de que "no vaya con los radicales, con Bildu y con ese mundo". "Y han ido. Yo estoy triste, pero me siento muy coherente", ha dicho.

El dirigente popular ha resaltado que hay "una espada de Damocles" en Euskadi, con el acuerdo de nuevo estatus entre el PNV y EH Bildu, y cree que el lehendakari puede ser "la garantía de que no haya riesgo de que se lleve en el País Vasco a una deriva que vaya acercando, poco a poco, a la situación que se ha vivido en Cataluña". "Esa 'espada de Damocles' no está activada, está a la espera", ha advertido.

No obstante, ha subrayado que los vascos tienen "recuerdo de lo mal que se ha vivido y se ha pasado" por la existencia "del terrorismo brutal" de ETA. Además, ha recordado que en Euskadi también ha habido "enfrentamiento" cuando se presentó el 'Plan Ibarretxe' y "hay un ambiente en la calle que no invita a eso". "Hay una mayoría de vascos que no apoya esas aventuras", ha opinado.

Para el presidente del PP vasco, eso supone "una garantía porque al PNV le hace andar con más cautela y tratando de esconder realmente los acuerdos que tiene". "Otra gran ventaja que tenemos los vascos es que tenemos instituciones propias y Concierto Económico, y has de andarte con mucha más cautela porque el riesgo es tuyo, y aquí, si se van las empresas, se va la tributación ante las diputaciones vascas", ha remarcado.

Alfonso Alonso considera que todo ello supone que "dé muchísimo más vértigo" ir a un proceso como el de Cataluña. "Pero, en el fondo, esa espada está ahí porque Bildu querría arrancar un proceso como el de Cataluña en Euskadi y le da envidia. Y hay voces en el PNV, como el diputado de Gipuzkoa, que también dice que admira lo que han hecho los independentistas en Cataluña. Aquí mandan los guipuzcoanos en el PNV últimamente", ha subrayado.

Además, ha asegurado que su partido no le pide al PNV que "deje de ser nacionalista ni que renuncie a querer la independencia", pero le ha instado a que "retrotraiga los trabajos de la ponencia, que dé un paso a atrás". "Con ese paso atrás, nosotros nos sentamos y retomamos la senda de colaboración que estábamos teniendo", ha subrayado, para señalar que sería "bueno y razonable reformar el Estatuto", pero ha destacado que lo que se pretende es "liquidarlo". PGE

Asimismo, ha advertido de que, entre las cuentas vascas y las estatales, hay "vasos comunicantes muy importantes". En este sentido, ha recordado que el Gobierno Vasco ha prometido en sus Presupuestos que subirá el 2,5% el sueldo a los funcionarios y a los que cobran la RGI. "Pero eso depende de que se aprueben los PGE, que son los que tienen que dar la habilitación", ha indicado.

El dirigente popular ha remarcado que el Ejecutivo del PSOE ha anunciado que quiere subir las cotizaciones sociales, y eso "no está incluido en los Presupuestos vascos". "El Gobierno Vasco no tiene dinero para cumplir con los Presupuestos de Madrid si salen como salen", ha advertido.

Por ello, cree que hay una situación "de enorme inestabilidad, de gran incertidumbre", en la que no se conoce ni siquiera el techo de gasto que se va o no a aprobar en Madrid, ni cómo va a afectar fiscalmente en Euskadi, porque el Gobierno central "quiere subir todos los impuestos".

Alfonso Alonso ha subrayado que, con el Gobierno del PP, "había unos Presupuestos en Madrid que daban un panorama de estabilidad". "Ahora tenemos una situación en la que no hay Presupuestos, solo hay preguntas. No se sabe qué va a ocurrir, los negocia Pablo Iglesias, las obras del TAV están paradas y tenemos empantanado el Presupuesto del Gobierno Vasco. Yo le pregunto al PNV: ¿qué han hecho?, es un desastre a donde nos están llevando y pienso que se puede ir rectificando y hacer una política más seria", ha concluido.