Almeida recuerda que Garrido veía a Cs como "partido no de fiar", por lo que entiende que acuda a él tras su "venganza"

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este jueves de "venganza" al PP la marcha del expresidente regional Ángel Garrido a Ciudadanos, "partido del que siempre dijo que no era de fiar", por lo que entiende que encuentre ahí su "hueco".

"Una de las frases que siempre me gustó de Garrido era que Cs no era un partido de fiar. Ahora entiendo por qué ha encontrado su hueco en Ciudadanos, porque los conoce francamente bien. Si Garrido pensaba que Cs no era un partido de fiar, ha encontrado el hueco en ese partido. Que cada uno saque sus conclusiones", ha expresado ante la prensa tras reunirse con la Confederación del Comercio Especializado de Madrid (COCEM).

Martínez-Almeida ha indicado que esta marcha pilló "a todos por sorpresa, ya que el lunes bajo Juramento ante la Junta Electoral Central (Garrido) firma que va en la lista del PP". "Y nos enteramos dos días después que va en la lista de Cs; es obvio que nos ha pillado por sorpresa porque no esperaba que faltara a su palabra y juramento. Me ha sorprendido", ha reconocido el candidato 'popular'.

A continuación, Almeida ha lanzado un "mensaje de reflexión" a la formación naranja, a quienes les ha apuntado que "no todo vale en la nueva política, en la política en general", pues "no vale fichar a una persona al mismo tiempo que ha firmado listas del PP, no vale el transfuguismo como forma de nutrirse en sus listas electorales".

En esta línea, ha indicado que Ciudadanos "tiene que valorar si le compensa dejar fuera sorpresivamente al número 13 de su lista que ha trabajado durante cuatro años" en la formación. "¿Qué mensaje le transmite a la sociedad?, ¿Le transmite el mensaje de que todo vale? Creo que tienen que juzgar si las formas de hacer política son las adecuadas", ha requerido.

También ha mostrado Almeida su interés por si el portavoz de Cs en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha pedido explicaciones a Garrido "sobre por qué le llamó tonto útil". "Supongo que lo primero que habrán hecho antes de consumar el episodio de transfuguismo es preguntar, oye Ángel, ¿por qué me llamaste tonto útil, de verdad lo consideras?, ¿De verdad consideras que soy socialista?, ¿Consideras de verdad que no soy fiable?", ha lanzado.

Y es que Almeida ha reconocido que a él le hubiese costado "fichar" a una persona que le llama tonto útil, socialista. "Esa conversación estoy seguro de que la habrán tenido", ha ironizado.

NIEGA DESBANDADA EN EL PP DE MADRID

Los exediles del PP Íñigo Henríquez de Luna y Fernando Martínez Vidal se pasaron a Vox al no estar de acuerdo con el puesto en la lista que se les había asignado de cara a los próximos comicios municipales. De hecho, De Luna no iba en lista al dar "el perfil". Tras la marcha de Garrido a Cs, Almeida ha negado una "desbandada" en el PP y ha pedido "hacer noticia de los que han mostrado lealtad".

"No estoy de acuerdo con la desbandada. Hay personas que estaban en desacuerdo por no ir en las listas electorales, porque no decían que estaban en descuerdo programático con el PP. En el caso de Garrido, no se trata de una cuestión política, sino de una venganza, creo que no cabe hablar de desbandada del PP y les garantizo que los que estamos en el PP de Madrid estamos plenamente identificados con el proyecto", ha remarcado a renglón seguido.

Así, ha asegurado que le "molesta" que se vayan ni a Vox ni a Cs. " Lo digo sinceramente", ha apostillado. En este punto ha transmitido un "reconocimiento hacia esas personas que han trabajado para el PP y no han encontrado hueco y que sin embargo siguen en el PP".

Y es que, Almeida ha asegurado que "no se podría ir a un partido en el que se ficha al ministro del Paro, Celestino Corbacho, la persona que dejó España con mayor tasa de paro; con la portavoz de Rubalcaba (Soraya Rodríguez) no podría compartir partido, o con una señora que se le amañaron las primarias en Castilla y León (en referencia a Silvia Clemente)".

"Eso entra dentro de la conciencia de cada uno. Yo estoy muy orgulloso de compartir partido con aquellos que sin pedir un puesto a cambio siguen trabajando por el Partido Popular. Los otros son los que deben explicar si están orgullosos de compartir partido", ha aseverado.