Almeida no permitirá la "hegemonía" de la izquierda en Madrid y sitúa a la "abstención" como su "único enemigo"

Desde Vallecas, rodeado de simpatizantes y compañeros de partido, el candidato 'popular' ha realizado un paralelismo con la época del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "Pensad qué hubiera sido si en tiempos de Zapatero Madrid hubiera estado gobernado por la derecha. Cuando Zapatero disparaba impuestos, nosotros los bajábamos; sabemos cómo construir una ciudad. Había una alternativa al gobierno de la izquierda", ha apuntado.

"Ellos no tienen la capacidad de proyectar ese Madrid, y necesitamos que no se quede absolutamente nadie en casa. Que salgamos, hablemos con vecinos, familiares, conocidos. Si eres del Atleti, con los del Madrid; si eres del Madrid con los del Atleti, pero vamos a convencerlos de que voten. No nos podemos permitir un día más del gobierno de la izquierda", ha clamado.

El mensaje de Almeida ha ido dirigido a "llenar las urnas de votos del PP", pues "no puede volver a pasar" que suceda lo mismo que en las pasadas elecciones generales del 28 de abril. "Somos más en la ciudad de Madrid el centro derecha. No puede ser que en el Palacio de Cibeles se mande desde el Palacio de la Moncloa", ha lanzado.