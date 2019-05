Almeida afronta "optimista" la jornada electoral y llama a que "todos" voten en estas "elecciones importantísimas"

Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación tras depositar su voto en el Colegio Ortega y Gasset, en Tetuán. "Somos optimistas, pero en estos momentos lo que hay que hacer es un llamamiento del voto; es importantísimo que todos los ciudadanos puedan venir a votar, y ese es el llamamiento que nosotros queremos hacer", ha apuntado.

Y es que, pese a que la democracia "se gana día a día", estas elecciones europeas, autonómicas y municipales son "extraordinariamente importantes". "Ya hasta dentro de cuatro años no vamos a tener unas elecciones, en principio, en la ciudad y en la Comunidad, y es importante votar", ha apostillado.

"Hace un día precioso en Madrid, con el cielo azul. Se pueden hacer muchas cosas, pero que por favor también se vote en los colegios electorales", ha animado.

Como anécdota, Martínez-Almeida ha indicado que se ha "despistado" y ha acudido al colegio sin las papeletas que tenía preparadas en casa. "Son las cosas del directo", ha bromeado, para añadir a continuación que a pesar de no llevarlas consigo, no ha dudado en qué papeletas introducir en los sobres.

Antes de acudir a 'Génova' a seguir el escrutinio electoral, en torno a las 19.30 horas, Martínez-Almeida acompañará a votar al presidente del PP, Pablo Casado, al colegio del Pilar; comerá "tranquilamente" con su familia, y después visitará algunos de los colegios electorales "para agradecer el trabajo de los interventores".

Momentos previos a su llegada al colegio, algunos medios de comunicación no han podido acceder a la zona de votación del colegio al no contar con una autorización expresa de Delegación de Gobierno. Almeida considera que "sería bueno que en un futuro se uniformaran las instrucciones para que todos los medios de comunicación trabajen en las mismas condiciones". "Son esas cosas que pasan en los días electorales que no hay que darles más importancia que tratar de corregirlas en el futuro", ha señalado.

Requerido por la posibilidad de que esta noche electoral, si los resultados le acompañan, salga al balcón de Génova, ha asegurado que los desconoce, pues "es la primera vez" que está "como candidato".