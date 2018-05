Almeida pide a Villacís que explique si está "detrás del juego sucio contra Pablo Casado"

Así lo ha pedido el portavoz de los populares en Cibeles vía Twitter después de que OkDiario publicara que el exdirector del centro de estudios Cardenal Cisneros y al que relaciona con la filtración sobre el expediente académico de Pablo Casado, Alberto Pérez de Vargas, es vocal vecino de Cs en la junta de distrito de Chamartín".

La información a la que se refiere es la publicada ayer por El Mundo en la que se apunta a que Casado aprobó de golpe en el CES Cardenal Cisneros, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, media carrera el curso que logró su escaño como diputado.

El propio Pérez de Vargas cree, según ha indicado esta mañana en entrevistas a varios medios, que "no hay razón para sospechar" que el vicesecretario de Comunicación del PP recibiera allí trato de favor para terminar su carrera de Derecho, aunque reconoce que "había interés" en la Comunidad de Madrid por su situación académica.

Por ello, Martínez-Almeida ha pedido a la portavoz del Grupo naranja que aclare "cuáles fueron las causas por las que el CES Cardenal Cisneros despidió a su portavoz denunciante y si sabía de estos motivos cuando le nombró número 1 de Ciudadanos Chamartín".

Ya ante los medios de comunicación, Almeida ha indicado que hay una "certeza" y es que Pérez de Vargas es "un cargo de Ciudadanos" y que es a esta formación a quien corresponderle "nombrarle o cesarle".

"Es una persona que ha dado explicaciones contradictorias", ha puesto de manifiesto, para añadir a continuación que "a nadie se le escapa que Villacís aprovechó esto para decir que no podía haber candidatos a Madrid que no fueran limpios". "Me pregunto si cabe esta guerra sucia para descalificar a un candidato", ha lanzado.

Por ello considera que es Cs quien "tiene que dar las explicaciones oportunas en este momento" ya que "bajo la fachada de la nueva política no caben actuaciones de este tipo". En este punto ha asegurado que "se buscaba el daño personal a Casado", y que "hay límites que no se deben traspasar".

Almeida ya mostró ayer su apoyo a Casado cuando puso en valor el "ejercicio de transparencia ejemplar" que está llevando a cabo el vicesecretario de Comunicación del PP en relación con su currículum académico, y pidió que se aplique el "mismo rasero" con políticos de otras formaciones.