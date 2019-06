Almeida se reunirá con Ortega Smith esta semana y dice que el acuerdo con Vox será público tras las negociaciones

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho público este lunes que a lo largo de esta semana se reunirá con el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, para abordar la negociación y dar cumplimiento así al acuerdo con dicha formación, del que ha indicado será público una vez hayan concluido las negociaciones.

Almeida ha defendido además que no ha habido incumplimiento por parte del PP dado que ambas formaciones se dieron 20 días para las negociaciones y han transcurrido únicamente dos. "Habrá que sentarse, partiendo de la premisa de que el PP cumplirá sus acuerdos", ha expresado en una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press.

Todo ello después de que Ortega Smith haya afirmado que Almeida debe cumplir lo pactado, lo que pasa, según él, por estar en "concejalías de gobierno", no solo distritos. En este sentido, Vox ha insistido este lunes en que el acuerdo suscrito con el PP para la formación de los gobiernos locales incluye "concejalías de gobierno y puestos de responsabilidad directiva de entes municipales" y ha avisado de que habrá consecuencias si los 'populares' lo incumplen.

"Cualquier interpretación espuria de este acuerdo supondría un evidente incumplimiento de la palabra dada y, sobre todo, del compromiso firmado por las partes actuantes, ante el que este partido, evidentemente, reaccionaría", ha advertido Vox en un comunicado.

Esta reacción oficial ha tenido lugar después de un cruce de declaraciones e interpretaciones sobre el acuerdo firmado entre Vox y el PP que han llevado a la coordinadora del partido en Madrid y diputada regional, Rocío Monasterio, a anunciar que suspendían "toda relación" con los 'populares' por "incumplimiento del contrato" en el Ayuntamiento.

El alcalde madrileño considera que esta suspensión "no es lo más adecuado", pues "solo la izquierda puede ganar con ese bloqueo". "Las discrepancias en una administración no deben afectar a la gobernabilidad de otra administración; que lo pongan encima de la mesa, pero no que paralicen esa negociación", ha lanzado a la formación de Santiago Abascal.

Sobre cuándo podrá ser público este pacto, Martínez-Almeida ha indicado que "hay que mantener las negociaciones, y luego se publicará ese acuerdo", y ha reiterado que "difícilmente se puede decir que se ha incumplido un acuerdo" cuando no ha transcurrido el plazo acordado para que vea la luz.

Requerido por qué se cederá a Vox, Almeida ha señalado que "alguna junta de distrito posiblemente vayan a estar presidiendo", pero no ha precisado cuál podría ser. Ha defendido además que ser concejal-presidente de un distrito conlleva funciones ejecutivas.