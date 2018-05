Política

Alfonso Guerra cree que "la salida" pasa porque Sánchez se comprometa a elecciones inmediatas tras la moción de censura

El ex vicepresidente del Gobierno y ex alto cargo socialista Alfonso Guerra, considera que el actual secretario general del partido, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones anticipadas si prospera la moción de censura que ha presentado contra el Gobierno porque eso le valdría los avales para sacarla adelante y porque no parece viable que pueda gobernar en minoría. "Si la moción siguiera adelante y prosperara, la convocatoria de elecciones sería clara", ha afirmado.