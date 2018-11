Alejandro Fernández (PP) denuncia que ERC, PSC y los comunes están trabajando para reeditar el tripartido

"Zapatero dijo al pueblo catalán que es un sujeto político que tiene derecho a decidir al margen del resto de España", ha criticado en un almuerzo-coloquio este martes en el Círculo Ecuestre, en Barcelona, y ha considerado que repetir esa fórmula sería un error irreparable.

El líder popular ha admitido que "una parte sustancial del establishment social, quizás por agotamiento, ha llegado a la conclusión de que esto es lo que toca hacer", pero les ha pedido que reflexionen y descarten esa idea.

"Ya sólo nos falta que Pedro Sánchez salga un día y diga: 'Aceptaré el Estatut que apruebe el Parlament de Cataluña", como hizo Zapatero hace una década, ha recordado.

Asimismo, ha negado que el movimiento independentista aflorara a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut, ya que tras el fallo CiU y PP "pactaron ni más ni menos que la reforma laboral y un Presupuesto de la Generalitat".

"Quien diga que esto tuvo su inicio con el Estatut miente. Esto es simplemente que estamos ante un movimiento populista" dirigido por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su antecesor, Carles Puigdemont, a quienes ha tachado de caudillos.

Fernández ha aseverado que el soberanismo se ha convertido en "un movimiento populista con voluntad insurreccional" y ha acusado a Torra, de llamar a la desobediencia y al conflicto.

Por ello, se ha negado a negociar con él: "No me pienso sentar con Torra porque es imposible. Es alguien para quien el diálogo es: 'Toma esto y trágatelo entero', y no lo pienso hacer".

REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

Preguntado por si cree conveniente reformar la Constitución para adaptarla a la nueva situación política de España, ha dicho que ve puntos a mejorar como la financiación, la sanidad y la seguridad ciudadana --"No se puede volver a provocar lo que ocurrió hace un año", ha indicado, en referencia velada al referéndum del 1-O--.

Y ha apuntado a la educación como elemento a modificar para que, "cuando se manifieste una deslealtad incontestable, el Gobierno de España tiene que ser capaz de recuperar puntual, parcial o totalmente esta competencia".

Sin embargo, ha opinado que "las coordenadas del pacto constitucional han cambiado y que el nacionalismo, ahora separatismo, ya no está en estas coordenadas", por lo que ha apelado a la responsabilidad del PSOE.

NI CS, NI VOX NI VALLS

Fernández ha llamado a reconstruir el centro-derecha liberal conservador en Cataluña, "que no catalanista", en torno al PP, y ha lamentado que esa opción política cuente con la actualidad con cuatro diputados de 135 en el Parlament, ha dicho.

Así, ha advertido de que Cs "no es un partido político de centro-derecha, sino un movimiento de reacción y protesta ante el proceso separatista" que, aunque cree que ha sido eficaz, se aproxima más a la socialdemocracia.

También ha rechazado que Vox pueda ser una alternativa porque "no deja de ser una respuesta reactiva" y populista a la actual situación política de España, y ha recetado el realismo que ve en el PP para remediarla.

Asimismo, ha reiterado que el PP se presentará con una candidatura propia y diferenciada de la del exprimer ministro francés Manuel Valls a las elecciones municipales en Barcelona: "No podemos hacer una genuflexión acrítica a alguien que ni tan sólo ha hecho una oferta política".