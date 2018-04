Alcaldesa de San Fernando ve "un paso importante" el acuerdo de las corbetas pero pide no olvidar los BAM

En declaraciones a Europa Press, Cavada ha añadido que, "después de tanto tiempo que no venía carga de trabajo a San Fernando, era importante dar este paso", por lo que "se tiene por cumplido un objetivo". "La pelea de sindicatos, Ayuntamiento y la sociedad isleña han cumplido un objetivo", ha manifestado la alcaldesa, que ha recordado que "Navantia y la construcción naval es base y sustento de la economía".

En este sentido, ha señalado que "San Fernando, que vive históricamente de lo militar y la construcción naval, vio mermada su actividad y esto, una vez que se formalice, va a suponer hablar de contratación aproximadamente para 3.000 personas".

No obstante, Cavada ha señalado que Navantia San Fernando "no solo se puede quedar en eso, porque es un astillero militar, por lo que necesita la apuesta del Ministerio de Defensa y los BAM pendientes, porque un empresa como Navantia no se puede quedar en un solo contrato". "Este es importante, pero tenemos que seguir en esa reivindicación", ha añadido.

Finalmente, la alcaldesa de San Fernando ha lamentado que "este posicionamiento no lo compartan todos los partidos políticos", ya que "se ha visto como Podemos ha venido oponiéndose a la carga de trabajo, porque no llega a entender que el astillero es militar y se diferencia de Puerto Real, que tiene otros sectores donde puede recurrir".

"No apoyar la construcción militar es no apoyar la carga de trabajo en San Fernando, y eso lo hemos vito en Podemos y ultimametne también en IU", ha concluido Cavada.