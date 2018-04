Alcaldesa de Córdoba achaca a "un error absolutamente involuntario" la publicación de una diplomatura en su currículum

En una rueda de prensa, ha subrayado que "en ningún currículum" de su carrera oficial en su trayectoria pública figura "en ningún momento una titulación ni media, ni superior universitaria", a la vez que ha repetido que "si hay alguna asignatura pendiente" que tiene en "el ámbito estrictamente personal es acabar la carrera", donde "circunstancias de la vida" le han impedido "poder terminar la carrera en tiempo y forma".

Al respecto, ha señalado que sus circunstancias le han obligado a "asumir otro tipo de responsabilidades y tener que dejar la formación académica para otro momento", a lo que ha añadido que "el de la titulación no es el único error que aparece en el currículum fechado en abril de 2015" porque aparece que nació en el año 1979, cuando nació en el año 1970, y aparece que el estado civil es soltera, cuando está casada desde el año 1995, ha precisado.

Además, ha aseverado que el currículum que se remitió a los medios de comunicación en mayo de 2015 "no recoge ninguna titulación", al tiempo que en los currículum en su trayectoria pública, como parlamentaria andaluza y delegada del Gobierno andaluz en la provincia y "en otras tareas de responsabilidad orgánica, jamás ha aparecido esa diplomatura", ha apostillado Ambrosio.

Según ha concretado, estuvo matriculada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) e hizo el curso de acceso por la especialidad de Ciencias de la Educación, que lo tiene aprobado, y está matriculada en algunas asignaturas, pero no ha acabado el primer curso, porque se centró en las oposiciones y "buscar otras posibilidades", de modo que pudo hacer "promoción interna" en Diputación, según ha comentado.

Por tanto, según ha remarcado, "siendo un error de una dirección y un encaje que no tiene sentido ninguno, mi obligación era dar explicaciones y pedir un poco de sosiego, porque hay asuntos que no tienen comparación", dado que "un error involuntario no puede ser el motivo, ni la justificación para comparar con la situación que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes".

En definitiva, tras apuntar que "se intenta descubrir" cómo se produce dicho error, Ambrosio ha enfatizado que "esto no puede ser la excusa para que el PP busque dimisiones, ni hacer comparativas con cosas que son completamente distintas y que no tienen comparación".