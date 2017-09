Alcaldes afines a Tezanos no ven "justo" que el nuevo líder del PSOE cántabro entregue a Revilla la "solución" del PSOE

Así lo ha manifestado a Europa Press uno de los doce regidores próximos a la número dos del bipartito, el de Colindres, Javier Incera, quien se ha referido a la crisis del PSC y a los cambios que la ejecutiva 'sanchista' quiere llevar a cabo en Peña Herbosa.

En este sentido, ha señalado que una de las labores del secretario general del PSOE es la de "negociar, coordinar y acordar" cambios en el seno del partido, algo a lo que a juicio de Incera ha "renunciado" Zuloaga, que dada su "incapacidad" para alcanzar consensos internos ha "acudido a Revilla".

Así, ha proseguido el alcalde de Colindres, la decisión final sobre esos cambios "no está en el PSOE, de ninguna manera", sino en manos del presidente del Gobierno, a quien el líder socialista ha "dejado encima de la mesa" la posibilidad de acometer los cambios, ya que es el jefe del Ejecutivo quien tiene potestad para los ceses en la Administración.

Incera, que ha criticado a Zuloaga por "echarse en los brazos de Revilla" para que éste tome "decisiones por él", ha lamentado también las "contradiciones" en las que, en su opinión, viene incurriendo su jefe de filas en los últimos meses.

Al respecto, ha recordado que el candidato 'sanchista' dijo que si ganaba las primarias no iba a realizar cambios en el Gobierno, como al parecer pretende ahora, así como que apostaba por una "bicefalia efectiva", que a ojos del regidor de Colindres no se está produciendo.

Tras considerar que "no es justo" que se adopte una decisión como ésa sin sentarse antes con "todos" los alcaldes socialistas, dada la importancia del poder "municipal" en el seno de la formación, Javier Incera ha indicado que los doce primeros ediles locales partidarios de Díaz Tezanos se sienten "no escuchados". "Todavía no nos sentimos ninguneados", ha apostillado.

Y para finalizar, ha señalado que a la petición de reunirse con Zuloaga les han contestado que "nos veremos a lo largo de la semana".