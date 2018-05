Alcaldes de La Línea y Algeciras lamentan que se ponga el foco mediático en lo negativo del Campo de Gibraltar

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, los regidores han indicado que si bien existe un problema en la zona con el narcotráfico, tanto La Línea como Algeciras "es mucho más que eso".

En este sentido, Franco ha censurado que haya medios que hayan afirmado que "el 80 por ciento de la población de La Línea viven del narcotráfico, algo que es mentira, pues en nuestra ciudad viven 70.000 personas y sólo un uno por ciento se dedica al narcotráfico, por lo que estamos hablando de 700 personas que caben en dos cárceles".

Continuando esa línea, Landaluce ha indicado que ambas localidades tienen un gran atractivo turístico recomendándolas para pasar la etapa estival "por sus playas, su gastronomía, su climatología y su buena gente".

"En Algeciras conviven en armonía más de 104 nacionalidades distintas y todas ellas acogen a todo aquel que nos visite con la mayor hospitalidad", ha abundado el regidor algecireño.

Preguntados por un posible paralelismo del Campo de Gibraltar con la Colombia de los cárteles, ambos alcaldes han tildado esa comparación como "irreal".

"Algeciras es una ciudad segura con cuatro puntos menos de delincuencia que la tasa nacional y los padres llevan a sus hijos al colegio y no van con pistolas", ha detallado Landaluce, quien ha resaltado que "la situación no es comparable porque los jueces y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del Campo de Gibraltar no son corrompibles".

Para Franco, el problema del narcotráfico, "que está en un momento de escalada", radica "en la falta de oportunidades para la población local con una gran tasa de desempleo en la población juvenil". El primer edil linense, asimismo, ha valorado medidas extraordinarias como el incremento policial en estos momentos si bien echa en falta "cuestiones como más jueces para la zona y el incremento de las penas en los delitos de narcotráfico".

Con todo, ambos regidores han insistido que el Campo de Gibraltar "necesita más medios y un mayor compromiso de todas las instituciones tanto a nivel regional como en la nacional".

"La comarca ha estado abandonada en los últimos 50 años y lo que reclamamos ahora es de justicia, por ello Junta y Gobierno deben aunar fuerzas y destinar más recursos a la zona", ha indicado Landaluce para concluir.