Alcalde Sevilla rechaza términos "que introducen desigualdad" en el debate tras la propuesta de nación de Sánchez

"Todo lo que en términos terminológicos introduzca desigualdad o injusticia, Andalucía no lo va a compartir", ha afirmado Espadas durante el coloquio que se ha celebrado tras el desayuno informativo organizado por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol, en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades, en el que ha intervenido.

El primer edil de Sevilla ha recordado que el PSOE abordó este asunto "en su momento y en el Congreso federal" y que las respuestas "son las que acordamos y debatimos en Granada", a la par que ha rechazado "debates terminológicos" porque "lo que hacen a veces es que nos llevan a un círculo vicioso en el que nos enredamos todos".

Entretanto, Espadas ha asegurado que Andalucía "no va a estar presenciando situaciones que no sean las justas y las que nos hemos ganado con un desarrollo en la etapa democrática coherente en el marco de las autonomías en España". "Andalucía no va a renunciar a estar donde tiene que estar, y también mejor financiada en el debate autonómico", ha agregado.

MANO TENDIDA EN CATALUÑA

Por otro lado, el primer edil de Sevilla ha defendido que su partido está demostrando "responsabilidad y seriedad" a la hora de buscar soluciones políticas para "esta especie locura en la que hemos entrado" en Cataluña.

Tras lamentar que los ciudadanos asisten con temor y con mucha preocupación a "esta especie de escalada que no sabemos realmente adónde nos va a llevar", Espadas ha avisado que "sin hacer nada la situación solo puede agravarse".

Por contra, ha defendido que el PSOE ha planteado mano tendida para buscar una solución política a la cuestión catalana mientras que, ha censurado, "hay otros que han estado más estáticos" ante esta situación.

"Ahora es el momento de trabajar sin fisuras, que es lo que están haciendo los grupos políticos que defienden la Constitución como el marco jurídico en el que tenemos que ser capaces de buscar esta solución", ha sostenido el alcalde de Sevilla, quien entiende que esto debe hacerse "sin renunciar a reformas que permitan que determinadas cuestiones pendientes en el ámbito político y territorial, en este caso Cataluña, se encuentre mejor".

Por todo, Espadas ha hecho un llamamiento a la prudencia y al sentido común, a la par que ha señalado que los gobernantes "no estamos para generar problemas a los ciudadanos ni para, con nuestras acciones u omisiones, generar una fractura social como la que se está produciendo en Cataluña". "Me parece de una irresponsabilidad absoluta", ha apostillado antes de confiar en que "más pronto que tarde alguien reaccione y termine este proceso".