Albiol pide reunirse con Puigdemont y le alerta de que puede ser inhabilitado

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha pedido hoy una reunión con el presidente catalán, Carles Puigdemont, para pedirle que dé la orden de no tramitar la ley de referéndum y renuncie a convocar la consulta del 1 de octubre, que puede conducir a un "conflicto social" y a su propia inhabilitación.

En rueda de prensa en la sede del PPC en Barcelona, García Albiol ha acusado a Puigdemont de ser un presidente que "no está dispuesto a dar la cara, que se esconde cuando hay un conflicto", por lo que le ha pedido que "reflexione" antes de propiciar la "fractura de la sociedad catalana".

Entre hoy y mañana, García Albiol enviará una carta a Puigdemont para pedirle la reunión para antes del 16 de agosto, día en el que el Parlament retomará sus trabajos tras el parón veraniego.

García Albiol desea reunirse con Puigdemont para "mirarlo a los ojos" y advertirle "cara a cara" de las "graves consecuencias" que a su juicio provocaría permitir que a partir del 16 de agosto la Mesa del Parlament admitiese a trámite la proposición de ley de referéndum, impulsada por Junts pel Sí (JxSí) y la CUP para dar cobertura legal a la consulta del 1 de octubre.

Sería una "situación del todo insólita, sin precedentes en el conjunto de Europa, con consecuencias políticas, jurídicas, sociales y personales" para diputados y miembros del Govern, especialmente para quienes impulsen la tramitación de la ley de referéndum, que según García Albiol podría frenarse si Puigdemont así lo ordenase.

En caso de que el Govern acabase convocando el referéndum del 1 de octubre y los tribunales decidieran "inhabilitar" a Puigdemont, para García Albiol representaría una "mala noticia", aunque no le daría "ningún tipo de pena", porque "intentar cargarse España no les saldrá gratis".

García Albiol ha dado por hecho que los tribunales dirán que "no se puede convocar" un pleno para aprobar la ley de referéndum.

Pero si aun así la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, convocara el pleno, ha señalado que sería una "ficción", un mero "simulacro" y un "ridículo internacional", con la misma validez que "si lo convocara un taxista".

A ese hipotético pleno de "ficción", ha remarcado, sólo asistiría "la mitad del hemiciclo", ya que en su opinión ni el PPC ni "el resto de partidos democráticos" opuestos al proceso independentista ocuparían sus escaños ese día.

Si se produce la reunión -García Albiol ha destacado que hasta ahora el presidente catalán ha accedido a reunirse con él siempre que se lo ha pedido-, el líder de los populares catalanes prevé transmitirle que "en Cataluña no habrá una doble legalidad en ningún momento".

Sobre la posibilidad de abordar una reforma constitucional tras el 1 de octubre, ha dicho no ser contrario a debatirla, si bien ha puntualizado que una iniciativa de esta envergadura "se tiene que llevar a cabo en un clima que en estos momentos lamentablemente no se esta produciendo", ya que no hay "consenso sobre qué, cómo y con quién se reformará" la Carta Magna.

Además, ha subrayado que esa reforma no habría de hacerse para "dar satisfacción a los independentistas, que necesitan vivir del conflicto" y que han "convertido" el objetivo del Estado propio en "su modus vivendi, su negocio político y económico".

"A los chantajistas no se les hacen ofertas", ha remarcado García Albiol, que ha acusado al Govern de utilizar el referéndum del 1 de octubre para hacer un "chantaje con consecuencias letales".

Según García Albiol, "lo que se está buscando es que haya un conflicto social" y, por eso, el Govern "se están dedicando a calentar la calle", mientras la ANC y Òmnium Cultural, "dos entidades de fanáticos radicales", lo están empujando "al precipicio".