Albiol se abre a ilegalizar programas electorales aboguen proclamar república

El líder del PPC, Xavier García Albiol, se ha abierto hoy a que, en caso de unas nuevas elecciones autonómicas en Cataluña, se ilegalicen los "programas electorales" de partidos en los que se proponga la proclamación de una república independiente catalana, ya que "no es presentable ni admisible".

En rueda de prensa en la sede de los populares catalanes en Barcelona, Albiol ha sugerido que "aprovechando este momento en que nos vamos a replantear actualizar lo que haga falta" en la Constitución, "también nos tenemos que replantear la ley electoral" española.

"Estoy abierto a escuchar opciones justas, equilibradas y equitativas. Pero no me parece muy presentable y no me parece que ocurra en otro país que alguien se presente para destruir tu propio país. Me parece insólito. Si alguien tiene la tentación de presentarse a las elecciones diciendo que si ganan llevarán a la destrucción de España, no me parece admisible", ha aseverado.

Albiol ha dejado claro que no se refiere en ningún caso a ilegalizar partidos políticos, sino a ilegalizar programas electorales si plantean la proclamación de la independencia. "Si algún partido presenta un programa que no se ajusta a la legalidad, ese programa no es presentable", ha reiterado.

"No creo en ilegalizar partidos políticos, pero sí que los partidos no podemos presentar propuestas que signifiquen de manera clara destruir España", ha dicho Albiol, quien ha recalcado que este planteamiento que él defiende "no es tan raro, es lo que ocurre en Alemania o Francia".

Albiol ha dicho en este sentido que confía en que "si alguien tiene esa tentación diciendo que si gana las elecciones va a proclamar la república catalana, el Estado de Derecho actúe no permitiendo que se pueda presentar a las elecciones".

"De manera directa: ¿es presentable que ERC o partidos independentistas se puedan presentar a las elecciones diciendo que si ganan proclamarán la república independiente de Cataluña? Al PPC y a mí no nos parece presentable ni admisible", ha señalado.

Porque, para Albiol, "se ha terminado ya el ver determinados espectáculos y determinados señores que, en lugar de jurar la Constitución y el Estatut, se dedican a hacer charlotadas de todo tipo para no llevar a cabo sus compromisos de legalidad".

A su juicio, "hay un antes y un después" de la situación actual en Cataluña. "Lamentablemente ha tenido que ocurrir lo que ha tenido que ocurrir para que algunos planteamientos se tengan que afrontar con valentía y decisión", ha concluido, dejando claro que él habla en nombre del PP Catalán "y de nadie más".