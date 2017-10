Albiol dice que el 155 "ya no se puede frenar" aunque Puigdemont convoque elecciones

El líder del PP catalán y senador, Xavier García Albiol, ha avisado de que el artículo 155 de la Constitución "ya se ha puesto en marcha y no se puede frenar", aunque el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoque elecciones antes de que el viernes se apruebe previsiblemente la intervención de la autonomía de Cataluña.

"Ya se ha puesto en marcha y ya no se puede frenar. Es un dato objetivo y el viernes se aprobará", ha avisado Albiol en rueda de prensa en el Parlament, al preguntársele si la aplicación es irreversible y si debe culminar en elecciones inmediatas.

Sobre este último punto, ha dicho que no deben convocarse elecciones inmediatas porque estarían "contaminadas políticamente", y por ello defiende que antes debe adoptarse un paquete de medidas para restaurar la normalidad institucional.

Además, ha defendido ilegalizar todo programa electoral que contenga una declaración de independencia inmediata, pudiendo llevar este asunto a las urnas solo en caso de que haya el compromiso de que se respetarán "los cauces legales".

Sobre la posibilidad de que las fuerzas independentistas se impongan en unas nuevas elecciones, ha dicho que "sería una tremenda desgracia para la sociedad, que indicaría que hay un problema social de fondo".

QUE PUIGDEMONT VAYA AL SENADO

Aunque ha subrayado que el 155 se aplicará pase lo que pase, ve la posibilidad de debatir sobre algunas de las medidas, pero para eso es necesario que Puigdemont vaya al Senado cuando se le cite y "dé la cara presentando sus alegaciones y explicando todo lo que ha hecho".

Albiol reivindica que el 155 en ningún caso supone suspender la autonomía de la Generalitat, sino lo contrario: sirve para restaurar el autogobierno y para que el Govern "deje de tomar el pelo" a los ciudadanos.

De hecho, ha avisado de que "no se va a permitir" que JxSí, la CUP o el Govern lleven 'in extremis' algún tipo de declaración de independencia al pleno monográfico del jueves en el Parlament para dar respuesta al artículo 155 de la Constitución.

Su grupo no ve muy claro la celebración de ese pleno, pero por el momento no puede impugnarse ni recurrirse porque se solicitado para dar respuesta al 155 y no contiene ningún epígrafe que haga referencia a la independencia.

"Si en algún momento, el Govern, JxSí o la CUP tienen la tentación de aprobar resoluciones en la línea de declarar por activa, pasiva, clara o indirectamente una DUI no se le va a permitir. Actuaremos", ha avisado.

Preguntado por la concreción de estas actuaciones, ha dicho que el PP recurrirá todas las iniciativas y no participará en una votación así, y que el Gobierno central también llevará a cabo las medidas necesarias para apartar a los promotores e invalidarla.

INTERVENCIÓN DEL PARLAMENT

También ha defendido que el Gobierno intervenga el Parlament a través del 155 porque así "podrá recuperar la normalidad y volver a funcionar, ya que el Govern lo tiene cerrado y sin actividad desde hace más de dos meses".

Sobre que a partir de la activación del 155 pueda ser el Gobierno central quien responda en las sesiones de control en el Parlament, ha dicho que seguro que el Ejecutivo central "no tiene ningún problema en dar las explicaciones oportunas y convenientes".

Además, Albiol ha explicado que comparecerá en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) que ha pedido JxSí a partir de este martes por la tarde para abordar el 155, que él votará como senador.