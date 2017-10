En un apunte en Twitter, Albiol ha mostrado dos de estas amenazas: en una se pide que vuelva ETA para matarlo a él y a su familia, y en otra se le reta a quitarse el escolta "si tiene cojones".

"Pueden tener la seguridad que no me van a callar", ha destacado Albiol en su mensaje, después de que este mismo miércoles haya destacado que el PP catalán será la voz de todos los catalanes que no son independentistas y les defenderá.