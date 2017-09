Albiol ve "contaminada por la mentira" la oferta para negociar de Puigdemont

El líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha señalado hoy que la oferta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para negociar con el Gobierno está "contaminada por la mentira", porque el Govern solamente quiere abordar la convocatoria de un referéndum "por las buenas o por las malas".

"El Gobierno de España no se sentará a hablar de un referéndum ilegal y no lo hará porque no puede, porque no quiere y porque la mayor parte de ciudadanos de este país no lo entenderían", ha sostenido Albiol en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PPC.

El dirigente popular ha subrayado que el PPC no aceptará "un chantaje como el que se plantea", en el que se limita el diálogo a un solo tema, y ha acusado a Puigdemont y al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, de jugar a "poli malo y poli bueno", respectivamente.

"A nosotros nos parece que esta oferta es un acto de hipocresía. No se puede pedir diálogo, si a quien le pides este ejercicio de diálogo le dices lo que se tiene que dialogar y cómo", ha recalcado.

En este sentido, Albiol ha reclamado a los dirigentes "moderados" del PDeCAT, la antigua CDC, que "levanten la voz" para impedir que se siga en el camino "del error y del suicidio colectivo del nacionalismo catalán".

"El mejor servicio que pueden hacer es decir públicamente lo que dicen en privado cuando señalan que el camino que se está siguiendo es el suicidio como sociedad y del nacionalismo moderado", ha insistido.

Albiol ha pedido que estas voces se sumen a la imagen de "unidad" que dio la oposición la semana pasada en el Parlament durante la aprobación de la ley del Referéndum y de la ley de Transitoriedad Jurídica, ambas ya suspendidas por el TC.

En este sentido, ha criticado que los líderes de Ciudadanos (Cs) Albert Rivera e Inés Arrimadas quieran poner en riesgo dicha imagen con el planteamiento de una moción de censura contra Puigdemont, que ya ha recibido la negativa de PSC y Catalunya Sí Que Es Pot.

"No parece inteligente romper la imagen de unidad de la oposición", ha afeado Albiol, que sin embargo no ha precisado si el PPC ya ha tomado una decisión firme al respecto de la moción de censura.

Con todo, el líder popular ha augurado que el pulso del Govern en relación con el referéndum convocado para el 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional suspendió, acabará con inhabilitaciones de miembros del gobierno catalán: "Se lo han buscado".

Por otra parte, Albiol ha acusado al independentismo de "secuestrar" la Diada y ha tachado la manifestación de ayer en el centro de Barcelona como "más de lo mismo", pero con menor asistencia que en años anteriores.