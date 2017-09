Albiol acusa a Trapero ser "más político que policía" por su actitud en el 1-O

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha acusado al mayor de los Mossos d'Equadra, Josep Lluís Trapero, de ser "más político que policía" ante el 1-O, y ha afeado también a los sacerdotes catalanes prorreferéndum: "No es casualidad que Cataluña sea el territorio donde la sociedad se está alejando más de la Iglesia".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó ayer a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidan la utilización de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum del 1-O y que cierren los que se hubieran podido abrir para la votación.

Pero el mayor de los Mossos d'Esquadra avisó a la Fiscalía de la dificultad de cerrar centros públicos en funcionamiento, como centros de salud o geriátricos, y aunque garantizó que cumplirán con las órdenes para impedir el 1-O, alegó que los Mossos se ajustarán a los principios de "oportunidad, proporcionalidad y congruencia", ante el riesgo de alteraciones del orden público.

Durante su intervención en el desayuno-coloquio organizado esta mañana por Nueva Economía Fórum-Tribuna Catalunya, Albiol ha sido preguntado sobre qué le parece la actitud de Trapero y qué cree que deben hacer los Mossos si hay ciudadanos que ocuparan entre hoy y mañana los colegios que deben ser centros de votación en el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional.

"¿Qué tienen que hacer los Mossos si entre hoy y mañana se ocupan escuelas? Pues obedecer a la autoridad judicial y hacer de policías. No esperamos más que no sea cumplir con su obligación", ha señalado Albiol. "Estoy absolutamente convencido que la inmensa mayoría de Mossos están para ejercer de policías y cumplir con la legalidad".

Por otro lado, sobre el papel de Trapero, Albiol ha sido tajante: "Me parece que Trapero hace algún tiempo que es más político que policía. Y eso es un problema, porque es tener al frente de los Mossos a una persona que parece que prima más su tendencia política y forma de pensar por encima de criterios policiales".

"Supongo que lo primero que te enseñan en la academia es que un policía debe obedecer las instrucciones que desde el ámbito de la justicia se trasladan. Me parece preocupante y una mala señal. Por suerte, la inmensa mayoría de Mossos y mandos están por cumplir sus obligaciones y hacer bien el trabajo", ha recalcado.

Como también se ha posicionado sobre el manifiesto de apoyo a la independencia firmado por más de 300 sacerdotes y diáconos catalanes y la carta que más de 400 religiosos catalanes remitieron al papa Francisco solicitando que medie ante el Gobierno de España para que permita realizar el referéndum independentista el 1 de octubre.

"No es casualidad que Cataluña sea el territorio donde la sociedad se está alejando más de la Iglesia", ha sugerido Albiol. "Tener una parte importante de la Iglesia que se dedica a posicionarse políticamente, cuando no es el papel que le toca a los religiosos, es un error".

Pero ha afirmado que ese posicionamiento "no es mayoritario" en la Iglesia catalana, aunque ha confesado que le "molesta" esas posturas, porque él es creyente: "Yo no intento forzar a nadie a que piense como yo, pero tampoco me gusta que los ámbitos de la fe y la espiritualidad intenten influir en la sociedad catalana".