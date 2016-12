Albiol: Puigdemont esté desconectado de la realidad y no habrá referéndum

El líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha afirmado hoy que el presidente de la Generalitat está en un "proceso de desconexión, pero de desconexión de los problemas de los catalanes" porque, ha subrayado, "no habrá referéndum ni en 2017 ni en 2018", y "no se puede dialogar de lo que no es posible".

Albiol ha atendido a los medios en Barcelona para reaccionar al discurso de Fin de Año del presidente catalán, Carles Puigdemont, quien se comprometió ayer a cumplir su promesa de convocar un "referéndum legal y vinculante" en 2017 y garantizó que aplicará el resultado "sin dilaciones ni excusas".

"Puigdemont demostró que está en un proceso de desconexión, es verdad, pero en un proceso de desconexión de la vida y de los problemas reales de los catalanes", ha aseverado Albiol, que ha dicho sentir "mucha tristeza" cuando detectó que el presidente de la Generalitat "no dedicó ni un solo segundo a hablar de las personas que los están pasando mal en Cataluña, a los parados, a los jubilados, a los emprendedores o a los autónomos que suben la persiana cada día a las seis de la mañana".

Albiol ve a Puigdemont en un "bucle", hablando "sólo a los catalanes que como él quieren la independencia", sin "ningún recuerdo o palabras de ánimo" para los catalanes con problemas.

"Todo esto me lleva a afirmar que estamos ante un presidente que está en una dinámica perversa, que es prisionero de los radicales de la CUP para tirar adelante su proceso de ruptura con el resto de España", ha apuntado Albiol.

El dirigente popular, que cree que Puigdemont y el Govern seguirán adelante con su "espiral de locura" para intentar "fracturar" Cataluña, ha asegurado no obstante que "hagan lo que hagan, ni en 2017 ni en 2018 habrá un referéndum para separar Cataluña de España".

"En función de su grado de irresponsabilidad las consecuencias de todo esto serán más o menos agradables", ha advertido Albiol, que ve al expresident Artur Mas y a los exconsellers encausado por el 9N con "todos los números para, a lo mejor, ser inhabilitados".

Por todo ello, Albiol cree que "agrade o no" el Estado "no puede dialogar sobre aquello que no es posible", ante "planteamientos absurdos y radicales" como un referéndum de independencia. "No vamos bien", ha apuntillado.