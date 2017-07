Albiol: El PP no participará en un "pleno ilegal" para votar la ley del 1-O

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha avanzado que los once diputados de su partido no piensan participar en un hipotético "pleno ilegal" para votar la ley con la que Junts pel Sí (JxSí) y la CUP quieren dar cobertura al referéndum anunciado para el 1 de octubre.

En declaraciones a Efe, García Albiol ha explicado que el próximo lunes al mediodía el PPC y Ciudadanos prevén presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma del reglamento del Parlament, aprobada esta semana con los votos de las fuerzas independentistas para permitir la aprobación exprés de las llamadas "leyes de desconexión".

Una de estas leyes es la del referéndum, que JxSí y la CUP presentarán el lunes por la mañana ante el registro del Parlament.

Según García Albiol, si hay una resolución judicial que acaba tumbando la reforma del reglamento, "lo que opinen el Govern y los diputados de JxSí será absolutamente irrelevante, porque "cuando hay un pronunciamiento de la justicia hay que acatarlo".

En caso de que el TC suspendiera la reforma del reglamento pero pese a ello la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, convocara, tras el parón veraniego, un pleno para aprobar la ley del referéndum, el PPC no asistiría a ese debate.

"Si el TC acabase fallando que el procedimiento de lectura única para estos aspectos no es admisible, pero aun así la presidenta del Parlament convocara un pleno, ese pleno tendría el mismo valor que si lo convocara mi vecino del quinto, o sea, ninguno", ha ironizado.

"El PP no va a participar en plenos que son ilegales y que no tienen ningún tipo de valor. Es obvio que nosotros no asistiríamos al Parlamento de Cataluña", ha remarcado.

La convocatoria de un "pleno ilegal" sería, a su juicio, "la guinda del despropósito de la vergüenza y el descrédito de la política catalana".

Para García Albiol, la reforma del reglamento del Parlament es "un atentado contra los derechos de los diputados de la oposición" porque "pretende facilitar la gestación de un golpe de Estado en Cataluña", al "dejar sin voz a todas aquellas personas que no defienden el independentismo".

El líder de los populares catalanes ha hecho un llamamiento al PSC, que de momento no presentará recurso de amparo, a que acabe con su "ambigüedad", ya que, "en un momento en que el gobierno de Cataluña está perpetrando un golpe de Estado, no se puede poner de perfil".

Al marcar distancias con Ciudadanos y el PPC en este punto, "lo único que hace el PSC es dar alas al independentismo" ya que "transmite una imagen de que, en momentos de excepcionalidad, los partidos constitucionalistas no somos capaces de ponernos de acuerdo".