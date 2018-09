Albiol (PP) tilda de "iluminado" a Torra por el discurso institucional del lunes

En declaraciones a los periodistas, ha explicado que la Diada se ha convertido "en una fiesta exclusiva del separatismo", que más de la mitad de la población se siente excluida y que esta situación es el mejor ejemplo del clima social y político en Cataluña.

Además, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez como va "a parar los pies" a Torra y le ha exigido medidas para garantizar que los catalanes no independentistas pueda seguir viviendo con tranquilidad, porque considera que es su responsabilidad.

Preguntado por las peticiones de diálogo entre Generalitat y Estado por parte de diferentes partidos, ha respondido que "hace gracia que se hable de diálogo" cuando, a su juicio, la Generalitat no lo quiere.

Y ha ironizado sobre la actitud que ve en Torra: "Quiero el referéndum y, si no me lo das, quiero el referéndum también'. Esto no es propio de democracias".

Cree que Sánchez es el único que no se da cuenta de que le estan "tomando el pelo" y que eso provoca que los soberanistas se carguen de razón ante la debilidad del Estado, ha dicho.

Albiol ha aprovechado para recordar que el Gobierno del PP actuó -- en referencia a la aplicación del 155-- y ha añadido que ahora no se trata de aplicarlo otra vez, sino de "saber concretamente dónde se quiere actuar".