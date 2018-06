Albiol (PP) cuestiona acercar a los presos soberanistas: "No estamos hablando de Vietnam"

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha cuestionado que deba trasladarse a los políticos soberanistas encarcelados en Madrid a centros penitenciarios catalanes como piden distintas voces del soberanismo: "No estamos hablando de una prisión en Vietnam ni en algún país tercermundista".

"No nos engañemos: Madrid está a una hora de avión y a cinco horas en coche", ha asegurado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press al preguntársele por si debería acercar a Cataluña a los exmiembros del Gobierno catalán: al expresidente de la ANC Jordi Sànchez y al líder de Òmnium, Jordi Cuixart.

En cualquier caso, ha defendido que acercarlos o no "no dependía de Mariano Rajoy y ahora no dependerá de Pedro Sánchez", sino de los jueces y fiscales que estimen oportuno el cambio.

Sobre el vídeo difundido el miércoles en el que se ve a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Raül Romeva realizando actividades en la cárcel de Estremera (Madrid), ha considerado que "no es admisible" que se hayan filtrado imágenes de los exconsejeros catalanes y espera que se abra una investigación.

Ha subrayado la diferencia entre la vida que llevan estos exconsejeros en prisión con la del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Alemania, de quien ha dicho que va "a restaurantes, hace vida relativamente normal, fuera de su casa pero vida normal".

"ISLA DE LOS FAMOSOS"

Sobre los ministros nombrados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que parece "la isla de los famosos", y ha criticado que el nuevo ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, dijera que odia del deporte en Twitter hace unos años.

Huerta, escritor y periodista, fue el último nombre del gabinete de Sánchez en conocerse y lo anunció el propio presidente, puesto que el resto de ministros se fueron conociendo a lo largo de la semana.