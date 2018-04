Albiol (PP) critica que "Puigdemont aspira a suceder a Puigdemont"

En rueda de prensa tras el comité de dirección del PP catalán y tras la entrevista del domingo a Puigdemont en TV3, ha afirmado que "no solo es un problema para Catalunya; también para el propio independentismo".

Considerado que ERC, PDeCAT y la CUP son "prisioneros de la política absolutamente personalista (de Puigdemont), como si fuese un mesías, como si fuese un caudillo", y lo ha acusado de bloquear las instituciones y la investidura en su propio interés.

Ha afirmado que Puigdemont vive en una realidad paralela y que, "consciente o inconscientemente, sus actitudes perjudican gravemente a sus compañeros de aventura actualmente en prisión".

Esa voluntad de querer ser sustituido por sí mismo, según Albiol, es una "estrategia para enredar" y para que la investidura pivote sobre su persona.

También ha cuestionado que una televisión pública viaje a Alemania para entrevistar a "un prófugo", y ha recordado que una propuesta de resolución del PP en el Parlament, avanzada por Europa Press, urge a constituir en la cámara la comisión de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Ha lamentado el "publirreportaje" a Puigdemont en una cadena pública, y ha recordado a Cs que los medios de la CCMA no entraron en el paquete de intervención del autogobierno porque el PSOE y Cs se negaron a través de una enmienda.

Albiol ha criticado que el líder de Cs, Albert Rivera, quiera ahora que el Senado controle la CCMA si el Parlament no lo hace: "Me parece una tomadura de pelo. Si no está intervenida por el 155 es porque Cs apoyó al PSOE para que no se interviniera".

MANIFESTACIÓN

Respecto a la manifestación del domingo en Barcelona para pedir la libertad de los presos soberanistas, ha dicho que había menos gente que otras veces, que se han radicalizado los contenidos y posicionamientos políticos, y que CC.OO. y UGT de Catalunya hicieron de "comparsa".

Ante las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que el 1-O no se pagó con dinero público desde que el Gobierno central interviene las cuentas, ha dicho que no sabe si se gastó dinero público pero sí "se utilizaron recursos públicos" para su celebración.

Respecto al escrito del exmayor de Mossos Josep Lluís Trapero ante la Audiencia Nacional, en que dice no haber puesto a la policía catalana al servicio del proceso soberanista y haberse puesto a disposición del TSJC el 27-O, ha sostenido que esas palabras "no obedecen tanto a la realidad como a una estrategia de defensa", y que la actuación de una parte de los agentes el 1-O no estuvo a la altura.

Ha afirmado que esa actitud no es representativa de todo el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, pero tiene "pocas dudas de que Trapero tuvo una participación muy activa en la organización y el consentimiento del pseudorreferéndum".