Albiol (PP) pide a Trapero que dé "un paso al lado" y deje de liderar a los Mossos

Lo ha dicho en rueda de prensa en el Parlament después de que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela retirara el lunes el pasaporte a Trapero y pidiera que se persone cada 15 días en un juzgado como medidas cautelares por su actuación en las manifestaciones del 20 y 21 de septiembre.

Albiol considera que estas medidas dañan gravemente la imagen personal de los Mossos y la del propio Trapero, y que por ello es conveniente que ceda su cargo "al que le sigue en el escalafón de comando".

Eso no significa que deba dejar de ser agente ni abandonar su categoría profesional, pero sí dejar de ser el máximo responsable del cuerpo policial, ha precisado.

Albiol aboga por que este paso se haga "con total normalidad" y sin necesidad de que se intervenga desde el Estado, y ha reivindicado que desde el PP se respeta la presunción de inocencia y que por eso se le pide dar un paso al lado y no dimitir o que se le cese.

También ha apelado al "respeto por las decisiones judiciales y la separación de poderes", y se ha referido al encarcelamiento del presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Deplora que desde el independentismo "se quiera hacer creer que España reprime las ideas: Ni en Catalunya ni en España se encarcela a nadie por sus ideas".

Albiol ha defendido la decisión de la jueza Lamela porque "no es propio de un país civilizado subirse a un coche de la Guardia Civil y dirigirte a la masa", ha destacado en alusión a las protestas del 20 de septiembre contra las detenciones de altos cargos del Govern por el referéndum del 1 de octubre.

También ha apuntado que hace tres semanas Cuixart "asaltó un coche patrulla de la Guardia Urbana de Badalona (Barcelona) y vació su interior", una actitud que demuestra que creía que era impune y que estaba por encima de la ley, ha dicho.

UN EJEMPLO PARA EL RESTO

Preguntado por si considera que los encarcelamientos pueden ser un aviso para los políticos independentistas, Albiol ha dicho que no porque Sànchez y Cuixart "no son políticos", pero ha añadido que sí que es un buen ejemplo de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

"No estamos ante la detención de presos políticos porque en España no se hace eso y porque estos señores no son políticos", sino líderes de entidades como tantas hay en Catalunya, ha añadido.

"FUGA DE EMPRESAS"

Albiol también ha explicado que su grupo ha solicitado la comparecencia en el Parlament del vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras, y del conseller de Empresa, Santi Vila, por la "fuga de empresas" de Catalunya a otros puntos del Estado.

Esta situación "provoca mucha angustia en la sociedad catalana, pero ninguna reacción por parte del Govern", algo inadmisible, ha destacado Albiol.