Albiol (PP) destaca que la decisión de Rovira ha perjudicado a Turull

"Marta Rovira se ha equivocado. Es una decisión que para ella tendrá consecuencias, pero que se haya fugado no ha ayudado al resto de diputados que hoy tenían que declarar. No ha sido ni lo más solidario ni lo más inteligente", ha dicho en rueda de prensa.

Ha reiterado que ha pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que anule la segunda sesión del pleno prevista para el sábado a las 11.30, porque "lamentablemente, Turull no podrá estar presente en la votación, y si no puede, no se cumplen las condiciones que legalmente se requieren".

Preguntado por que Turull haya pedido a Torrent que se mantenga el pleno, ha explicado que "no se trata de un tema de dignidad, porque la dignidad es cumplir con la legalidad y no organizar espectáculos".

Por eso, ha pedido a Torrent que "a partir de los próximos días vuelva a abrir una ronda de contactos para encontrar un candidato en condiciones normales, que no esté hipotecado ni en el presente ni en el futuro".