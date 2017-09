Albiol (PP): "Parece que Puigdemont esté buscando que le inhabiliten o detengan"

En una entrevista de RNE-Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha asegurado que Puigdemont "se ha pensado que es --el expresidente de la Generalitat Francesc-- Macià y quiere acabar igual que él, que estuvo entre rejas".

Si no es así, "este cúmulo de despropósitos no sería comprensible" y Puigdemont no seguiría defendiendo un referéndum que no puede celebrarse porque no es legal y porque no se dispone del operativo material para hacerlo, según él.

Albiol también ha pedido "dejar trabajar a la justicia y no mezclar" las actuaciones policiales y judiciales con el posicionamiento político del Gobierno central, y ha acusado al Govern de querer trasladar la confrontación política a la calle.

Sobre el papel de los Mossos d'Esquadra en el referéndum, ha dicho que, a diferencia del Govern, el cuerpo catalán esta siendo leal al Estado, y ha dicho que la coordinación entre cuerpos policiales está yendo muy bien pese a la "rebeldía y soberbia" del mayor ,Josep Lluís Trapero, por no acudir a la reunión del lunes.

"Se les escapa que éste es un país muy fuerte, con las instituciones muy bien puestas", ha advertido, y ha abogado por abrir una etapa convocando elecciones autonómicas y cambiando el Govern.

Preguntado por una posible declaración unilateral de independencia (DUI), ha respondido que no le extrañaría que el Govern tuviera la voluntad de hacerla teniendo en cuenta su actitud hasta ahora, pero augura que "no se llevará a cabo".

"CALENTAR EL AMBIENTE"

En una entrevista en TV3 este mismo lunes, ha dicho que los dirigentes políticos deben actuar con responsabilidad "y no dedicarse a calentar el ambiente", tal y como está haciendo el Govern, a su juicio.

También ha reflexionado sobre el camino que ha llevado a la situación actual, y ha asegurado que "el Govern lleva muchos años intentando invisibilizar lo que significa España en Cataluña".

A juicio de Albiol, la etapa de la transición fue ejemplar y en ningún caso se perjudicó a Cataluña, si bien ha dicho que entonces se cometió un "error": ceder las competencias en materia de Enseñanza a las comunidades autónomas.