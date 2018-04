Albiol (PP) afirma que su 'escrache' en Badalona "no fue espontáneo" y participó gente "poseída por el odio"

"Son vecinos que yo conozco y no es espontáneo porque donde yo me instalé es donde llevo repartiendo rosas durante estos cuatro o cinco años y esta vez estaba lleno de casetas independentistas de Òmnium Cultural y de los CDR, por lo tanto no es casual", ha afirmado García Albiol en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

Además, ha señalado que muchos de los participantes son próximos a los partidos del PDeCAT, ERC, CUP y Podemos que estaban con sus hijos insultando al líder del PP. "Ya no es un tema ideología es que a nadie se le ocurre ir con niños de 5 años a insultar durante minutos y minutos a alguien que no piensa como tú", ha apuntado.

Asimismo, Albiol ha propuesto este martes a dejar a un lado "los intereses electorales" de PP, Cs y PSOE en Cataluña para llegar a un acuerdo de Gobierno que califica de "urgente" y que sirva de "protección para esos millones de catalanes que se sientes españoles" frente a los independentistas, que "lo que quieren es la ruptura de Cataluña con el resto de España".

En opinión de Albiol, los independentistas quieren su objetivo "por las buenas o por las malas" y por ese motivo "no atienden a razones objetivas en una discusión en un despacho o en una mesa".

Por último, el líder del PP catalán ha destacado que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, va a aguantar "hasta que falten dos días" y propondrá un candidato "que sea de su agrado" para poder manejarle "desde la cárcel o desde Alemania".