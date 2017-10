Albiol: Nadie cuestiona resultados electorales y es "provocación" decirlo

El líder del PPC, Xavier García Albiol, considera una "provocación democrática" y un "insulto" que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont se haya preguntado hoy en Bruselas si el Gobierno de Mariano Rajoy respetará el resultado de las elecciones del 21 de diciembre.

"Nadie, absolutamente nadie, ha cuestionado jamás en Cataluña y en España unos resultados electorales", ha dicho García Albiol en una rueda de prensa desde la sede de su partido en Barcelona, donde ha calificado de "vergüenza" e "insulto" las declaraciones de Puigdemont hoy en Bélgica.

El expresident del Govern ha dicho desde Bruselas que respeta la convocatoria de elecciones autonómicas del 21 de diciembre y sus resultados y se ha preguntado si el Ejecutivo de Mariano Rajoy respetará los "resultados mayoritarios de las fuerzas independentistas.

"Siempre se ha aceptado el veredicto de las urnas (...) Aquí los únicos que no han aceptado las reglas del juego han sido Puigdemont, Junqueras y sus compañeros de viaje hacia donde no sabe nadie" en favor de "un proyecto que no representa ni mucho menos a la inmensa mayoría de catalanes", ha dicho Albiol.

Respetar los resultados electorales no significa, según el líder de los 'populares' catalanes, que cuando un gobierno autonómico quiere "dar un golpe de Estado" y provocar una "voladura" en el Estado de derecho, el Gobierno "tenga que mirar a otro lado".

"Es evidente que el Gobierno de Mariano Rajoy no lo va a permitir, no lo está permitiendo", ha apostillado.

El Partido Popular se va a presentar a dichos comicios para "ganar a la mentira y al insulto del independentismo" y, como ha hecho Mariano Rajoy con la aplicación del 155, "retomar la libertad y la democracia en Cataluña".

Albiol ha destacado que en su aplicación Rajoy ha cerrado "embajadas absurdas que crean confusión y confrontación en Europa", para dedicar el dinero de los catalanes a educación, tercera edad o sanidad, como él haría si llegase a presidir la Generalitat.

El PP trabajará para cesar el "clima de confrontación que provoca el anterior gobierno de la Generalitat", devolver la dignidad a Cataluña y recuperar la confianza de las empresas que se han "marchado asustadas por la irresponsabilidad del Govern", una misión que no entiende de "colores" políticos.

El 21 de diciembre los catalanes tienen la oportunidad de poner punto y final a esta vergüenza, ha apostillado.