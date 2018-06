Albiol tacha a Huerta de "caradura" si defiende su fraude por ocurrir antes de ser ministro

"A mí me parece que este ministro dará tardes de gloria. No lleva ni una semana y cada día da una noticia que es mejor que la anterior. Defraudó a Hacienda más de 200.000 euros. Si su respuesta es que no le afecta porque lo hizo cuando no era ministro, demuestra que tiene un poquito de cara dura", ha criticado en una rueda de prensa.

Albiol ha exigido al PSOE que le pida explicaciones y le exija responsabilidades "con la misma contundencia y celeridad" como lo ha hecho cuando la personas afectada era una persona próxima al PP.