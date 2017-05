Albiol pide al Govern que guarde la "facturita" porque tendrá que devolver las urnas

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha recomendado hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que guarde la "facturita" de las urnas que planea comprar porque las tendrá que devolver, ya que, mientras gobierne el PP, no habrá referéndum de independencia.

En el acto inicial de la campaña "La Cataluña valiente", Albiol ha recomendado a Puigdemont y al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que si finalmente el gobierno catalán compra las urnas, "guarden bien" la "facturita" y pacten una "buena garantía de devolución", porque "con toda seguridad esas urnas no se van a utilizar" para un referéndum sobre la independencia.

"Si finalmente llevan a cabo la compra de las urnas, más vale que guarden la 'facturita' en un cajón, que guarden el precinto, porque lo van a tener que devolver, van a tener que devolverlas o practicar malversación de caudales públicos", ha advertido Albiol, que estaba arropado por el vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto.

Albiol ha garantizado que las urnas que pretende comprar el gobierno catalán -que ha anunciado que abrirá un proceso de homologación de contratistas para adquirir 8.000 unidades- no van a servir para "ningún referéndum", por lo que no hace falta comprarlas porque para las elecciones ya se utilizan las que presta el Estado.

"En este país se vota. En este país, decidimos, casi cada año, en elecciones autonómicas, municipales, generales y europeas. Pero mientras esté gobernando el PP nadie va a llevar a votación separar Cataluña del resto de España", ha asegurado Albiol, que ha remarcado que el referéndum es ilegal.

El líder del PP catalán ha advertido al ejecutivo catalán de que no hay democracia si no existe respeto a la ley. "Puede haber ley sin democracia, pero no hay democracia sin leyes", ha indicado.

Por este motivo, Albiol ha alertado que si el gobierno catalán insiste en actuar al "margen de la legalidad", lo que estará haciendo es "hacer volar por los aires" la ley y la democracia en Cataluña.

El dirigente del PP catalán ha explicado que con su campaña "La Cataluña valiente" pretenden hacer llegar a la ciudadanía sus argumentos "emotivos" para contrarrestar la utilización "torticera" de los sentimientos por parte de los independentistas, que han "manipulado la realidad".

Según Albiol, el proceso se sostiene actualmente en Cataluña "básicamente por la presión y la capacidad de echar gasolina al fuego de las instituciones de la Cataluña oficial".

Por este motivo, Albiol ha resaltado que el objetivo ahora del PP es "ocupar la calle" para defender el sentimiento de los ciudadanos que viven "con naturalidad y orgullo" su sentimiento de ser catalanes y españoles.