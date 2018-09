Albiach exigirá a Torra en el debate de política general "un Govern que gobierne"

La presidenta de CatECP en el Parlament de Catalunya, Jèssica Albiach, ha avanzado que tiene la intención de exigir al presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante el Debate de Política General "un gobierno que gobierne".

En una entrevista de Europa Press, ha afirmado ser consciente de el momento de "excepcionalidad del momento político con presos y presas políticas, con personas fuera y que si vuelven irán a la cárcel", pero insiste en que el pasado 21 de diciembre los catalanes votaron y salió escogido un Govern que debe ejercer como tal.

"Entiendo toda esta excepcionalidad, pero lo que sí que necesitamos es un Govern que gobierne y deje de tener a los ayuntamientos abandonados", ha clamado, y ha acusado al Ejecutivo de Torra de dejadez de funciones.

Tras nueve meses desde las elecciones catalanas, Albiach asegura tener una "sensación de improvisación continua" del liderazgo de Torra y afirma que Catalunya no se lo merece.

"Que se dejen de improvisaciones. Que no vuelvan a repetir vías unilaterales, no solamente por un tema de desobedecer al Estado, que nosotros no estamos en contra de desobedecer --cada vez que impedimos un desahucio estamos desobedeciendo--, sino que están dejando atrás a más la mitad del pueblo de Catalunya", ha reflexionado.

Por este motivo, reclama que dejen atrás vías unilaterales, que se dejen de improvisaciones y que "se pongan a gobernar", ha reiterado.

PUIGDEMONT

Albiach se ha referido a las palabras del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont: "El otro día salía Puigdemont diciendo que Catalunya sería independiente dentro de 20 ó 30 años entonces. Yo lo que creo es que se lo podían haber pensado antes", ha ironizado.

"Hay una desorientación generalizada dentro del bloque independentista y la gente con la que han jugado con su ilusión y sus expectativas no se lo merece. Por lo tanto, que dejen de improvisar", ha zanjado.

PROPUESTAS AL DEBATE

Ha avanzado el sentido de las propuestas de resolución que prevé que los comuns presenten en el Debate de Política General previsto para el 2 de octubre y una de ellas abordará el aumento de delitos y el hecho de que el conseller de Interior, Miquel Buch, haya dicho "que no prevé aumentar el número de Mossos", que recuerda que se han manifestado por unas condiciones laborales dignas.

Otra de sus textos propondrá que la Generalitat devuelva la deuda que tiene con los ayuntamientos en la financiación de las guarderías, y otro la situación de los menores migrados no acompañados "que es competencia de la Generalitat y no está haciendo absolutamente nada".

También pedirán al Govern que devuelva las pagas extra al personal funcionario "que son los que estuvieron tirando adelante el país durante el 155" y los únicos del Estado que todavía no las han recibido.

LIBERTAD DE LOS PRESOS

Al margen de medidas en el ámbito docente, sanitario y habitacional, pedirán medidas en el ámbito de feminismos y ha recordado que con las reestructuración del grupo, los tres cargos de máxima responsabilidad de los comuns los ocupan mujeres: ella; la portavoz, Elisenda Alemany, y la portavoz adjunta, Marta Ribas.

También harán propuestas para mostrar su apuesta por la convivencia: "Creemos que no es de recibo que continuemos con el postureo y la escenificación continua. El tema no están en los lazos. Haremos una apuesta por la convivencia y la normalidad. (...) Y también una por la libertad de los presos políticos".

DOMÈNECH

Será el primer pleno en el que Albiach desempeñará las funciones de presidenta del grupo parlamentario después de la decisión de Xavier Domènech de renunciar al cargo el 4 de septiembre.

"Hemos perdido un gran presidente de grupo, pero hemos recuperado a un intelectual. Él ahora vuelve a tener tiempo para escribir, para dar clases, para reflexionar. Tomarse todo ese tiempo que la vida política y más institucional no te permite. Él seguirá haciendo política de otra manera", ha razonado.