Albert Rivera dice que "la primera gran reforma" que hay que hacerle a la Constitución es "aplicarla"

En un acto en Cádiz, donde se celebra el 207º aniversario de la promulgación de la Constitución de 1812, Rivera ha señalado que "hay un problema en España después de 40 años", ya que "se ha descentralizado el país para que los servicios lleguen mejor a los ciudadanos pero no se ha reajustado todo aquello que funciona mal".

"Cualquier proyecto tiene que ser revisado y en España, después de 40 años, se han hecho muchas cosas bien y también otras que no", ha manifestado Rivera, que ha defendido "la obligación, en aquellos que quieren 40 años más de prosperidad, de preguntarse qué se ha hecho mal". "Hay que tenerles miedo a los que nunca quieren preguntarse eso, porque son los que siempre quieren conformismo, lo que chupan del bote y los que crean redes clientelares", ha añadido.

A juicio de Rivera, hay que preguntarse cuestiones como "qué está pasando para alguien no pueda estudiar español en España o para que un funcionario del Estado no se pueda desplazar porque le pongan barreras, como pasa en Baleares con los médicos o en Cataluña".

Por ello, para el presidente de Ciudadanos "la primera gran reforma que hay que hacer a la Constitución es aplicarla desde el primer artículo hasta el último". En este sentido, ha recordado el artículo 1, que dice que "España es un país unido y que de los ciudadanos emanan poderes y esos poderes garantizan el Estado, la unidad del Estado y la unidad del país".

Igualmente, ha hecho referencia al artículo 14, "que dice que somos iguales ante la ley". "Habrá que revisar si somos iguales", ha manifestado Rivera, que ha preguntado, como ejemplo, si "tenemos derecho a ir a cualquier centro sanitario con el DNI y que te atiendan sin dar más explicaciones o si hoy en día un dependiente tienes las mismas oportunidades en Andalucía que en Cataluña".

El presidente de Cs ha aseverado que "40 años después hace falta un ajuste del Estado autonómico, no para ir en contra sino para que no desemboque en la fragmentación y en la pérdida de derechos". "Quiero el derecho a ser atendido en cualquier centro de España sin que me pidan un papel, a estudiar español en una escuela de España sin tener que ir a los tribunales, quiero unidad de mercado", ha añadido.

Albert Rivera ha manifestado que va a intentar "emular" lo que han hecho sus compañeros en Andalucía, "que el cambio sea posible, aunque con una diferencia, que esta vez Cs tiene que encabezar el futuro Gobierno de España".

En este sentido, ha manifestado su "compromiso de no ser nunca presidente de España apoyado con aquellos que quieren liquidar tu país o tu Constitución". "Parece una obviedad, hasta que ha llegado Sánchez", ha añadido Rivera, que ha afirmado que "votar a Sánchez es hacer que Pablo Iglesias lleve la economía del país y que Torra lleve la política nacional de este país".

"Quiero llegar sin mochilas para hacer reformas, para defender ese modelo constitucionalista, y me voy a dar la mano siempre con los que defiendan ese modelo de libertad y la Constitución", ha aseverado el presidente de Cs, que ha añadido que él no juega "a las dos Españas", sino que quiere ser el "que una en una serie de valores".

En este sentido, ha pedido a Pedro Sánchez que diga públicamente que "nunca" se apoyará en aquellos que quieren "romper España". Así, ha preguntado si "alguien tiene alguna duda de que Sánchez es capaz de eso y de todo para ser presidente".

"Yo quiero ser presidente de mi país pero no para liquidarlo, sino para arreglarlo, para unirnos, para modernizarlo y eso necesita precisamente lo contrario, hay que pararle los pies a los que quieren liquidar España, ser garantes de la igualdad en todo el territorio nacional y defender la libertad sin complejos", ha concluido.